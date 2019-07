Test del dna in regalo ai ministri | Scoprirete le vostre vere origini | capirete la

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il conTesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...

Golf – WGC-FedEx St. Jude Invitational : Fitzpatrick si prende la Testa della classifica - un quartetto lo insegue : Il 25enne inglese di Sheffield con cinque titoli sull’European Tour, suo circuito di competenza, ha realizzato sette birdie e un bogey e ha sorpassato Jon Rahm Matthew Fitzpatrick ha girato in 64 (-6) colpi, miglior score del turno, e con il totale di 131 (67 64, -9) si è portato al vertice del WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del WGC in svolgimento al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee. Il ...

“Antropocene-L’epoca” - la Testimonianza di un momento critico nella storia geologica del pianeta : “Antropocene – L’epoca umana” è frutto della collaborazione quadriennale tra il fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra e testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali. Terzo capitolo di una trilogia che include ...

Il libro che racconta i "Testardi" del calcio (e altre storie incredibili) : Se si pensa al gioco del calcio è del tutto naturale che le prime immagini che vengono in mente siano quelle di Maradona e Pelè, se avete qualche anno in meno probabilmente di Cristiano Ronaldo e Messi; insomma di quei calciatori che con le loro giocate, ma soprattutto le loro vittorie, hanno fatto innamorare del pallone intere generazioni, rendendo quel gioco il fenomeno di massa che è oggi. Ma naturalmente per un calciatore che vince c'è ...

Equitazione - Longines Champions League 2019 : Kevin Staut il più veloce della prima giornata - London Knights in Testa alla classifica : E’ il francese Kevin Staut il più veloce della prima giornata della tappa di Berlino della Longines Champions League 2019, con il cavaliere transalpino che in sella al suo For Joy van’t Zorgvliet completa il percorso con il crono di 69.64 secondi, senza penalità. In seconda piazza, invece, troviamo l’olandese Bart Bles, insieme a Israel v.d. Dennehoeve, più lenti di un secondo e mezzo, mentre il podio è chiuso dal belga Nicola ...

Mercedes-Benz - EQ S : proseguono i Test dell'ammiraglia elettrica : passato quasi un anno dal primo avvistamento dei prototipi della EQ S, la futura ammiraglia elettrica della Mercedes-Benz. Oggi siamo in grado di mostrarvi delle foto spia ben più significative, con la vettura che si avvicina ormai all'aspetto definitivo. Il suo debutto avverrà tra le fine del 2020 e l'inizio del 2021, quando oltre alla EQ C, già in vendita, avremo scoperto anche la compatta EQ A. Proporzioni inedite per la Stella. La ...

Indegnità a succedere per la soppressione del Testamento : Cassazione 3.7.2019 n 17870 In merito all'onere probatorio nel giudizio promosso per far dichiarare l'Indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento: l'attore ha solo l'onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento, mentre incombe sul convenuto la prova della natura (non testamentaria) del documento.Continua a leggere

Kim Jong-un lancia due missili nel Mar del Giappone. Test su un nuovo vettore : La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang, finiti poi nel Mar del Giappone. A quanto riferisce Seul, uno dei due missili ha viaggiato per 690 chilometri e appartiene a “un nuovo tipo” che i capi di stato maggiore della Corea del Sud non avevano mai visto prima. L’altro vettore avrebbe viaggiato invece per 430 chilometri, prima di cadere in mare.I lanci ...

Salvini e le proTeste No-Tav : "Non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine" : "Ho parlato ieri col prefetto. Speriamo che non ci siano episodi di violenze. Nel caso ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Puoi essere d'accordo o meno. Ma se c'è qualche cretino che pesa di andare a lanciare pietre sappia che non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine, non saranno impunite". Così Matteo Salvini, a Radio anch'io, in vista delle proteste 'no Tav' organizzate sul cantiere di Chiomonte. "Ognuno ...

Donna gelosa spacca il tablet sulla Testa del fidanzato : Rosa Scognamiglio Una scenata di gelosia in piena regola. Una Donna ha spaccato il tablet sulla testa del fidanzato "perché guardava le altre donne" mentre era in volo verso Los Angeles. Il video diventa virale su You Tube in pochissimo tempo Donna rompe il portatile sulla testa del fidanzato "perché guarda le altre". La notizia giunge dritta dritta dagli States e racconta di una scenata di gelosia avvenuta su un volo per Los ...

Roddy è il primo brano del nuovo progetto di Joe Keery di Stranger Things (audio - Testo e traduzione) : Chi è Joe Keery di Stranger Things? Facile: è Steve Harrington, il gelataio, il ragazzo che cerca di promuovere il suo sex appeal con la clientela, che si fa raccontare storie di spionaggio russo dal buon Dustin di fronte a una coppa di gelato e che, guarda caso, decide di sfidare un intero sistema. Non sarà un caso, forse, se gli stessi che dividono lo spazio di un tavolo per pianificare la nuova missione che porterà alla distruzione del ...

Lo zio di Elena Santarelli si suicida - lei pubblica il Testo dell’ultima lettera : Elena Santarelli e la sua famiglia sono state colpite da un grave lutto. Vittorio Bonaldo, zio della showgirl, si è tolto la vita gettandosi dall’ottavo piano di un palazzo a Latina. A rendere note le motivazioni che hanno spinto l’uomo a farla finita è la stessa Santarelli che su Instagram pubblica la lettera lasciata dallo zio ai propri cari prima di compiere il gesto estremo. Nel testo si fa riferimento alla malattia della figlia ...

Tav - Durbiano (ex sindaco Venaus) : “Testamento del M5S - è un’istigazione alla violenza” : “Credo che il M5s abbia deciso di scrivere il proprio testamento politico – così Nilo Durbiano, ex sindaco di Venaus e fervente No Tav, dopo le dichiarazioni di ieri del premier Giuseppe Conte – La loro avventura è conclusa. Il Governo e il ministro Salvini non si rendono conto del disastro sociale che questa scelta comporterà. Qui in Val di Susa si respira, nella migliore delle ipotesi, aria di delusione. Questi stanno ...