Saldi a rilento | solo 43% degli italiani fa shopping

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Roma, 27 lug. (AdnKronos) – di Francesca FilippiI numeri sulle vendite, a tre settimane dall’inizio deiestivi, confermano quello che si vede per le strade: negozi semivuoti, pochi curiosi e nessuna coda davanti alle saracinesche. Nonnelle grandi città. Il calo dell’interesseè stato sensibile: il 43% ha approfittato delle vendite di fine stagione e ha comprato almeno un prodotto. Ma lo scontrino è più leggero: 146 euro il valore medio della spesa, da Nord a Sud, isole comprese. è quanto emerge da uno studio Confesercenti-Swg realizzato dal 6 al 24 luglio anticipato dall’Adnkronos, secondo il quale il 57 per centonon ha ancora fatto acquisti, il 48 per cento (1 consumatore su 2) ha investito per imeno di 100 euro, il 31 per cento (uno su tre) tra i 101 e i 250 euro mentrel’8 per cento ha speso ...

