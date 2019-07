Mondiali di Nuoto | il Settebello è d’Oro | d’Argento Simona Quadarella

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in quinta posizione dopo il trionfo del Settebello e l’argento di Quadarella : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Marco Del Lungo - Mondiali pallanuoto 2019 : “Una partita stupenda - meravigliosa in tutto e per tutto - è andata bene qualsiasi cosa” : Marco Del Lungo è stato incoronato quale miglior portiere dei Mondiali di pallanuoto: l’azzurro è stato protagonista Lungo tutto il cammino del Settebello nel torneo iridato ed oggi ha messo la ciliegina sulla torta parando un rigore nel primo quarto. La vittoria dell’Italia certamente è passata dalle sue mani. Il numero 1 azzurro ha confidato le proprie emozioni ai microfoni di RaiSport: “Ancora non ci credo di essere ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia ultima nella 4×100 stile libero - oro e record del mondo per gli Stati Uniti : Non un’ottima prestazione per gli azzurri nella 4×100 stile libero, chiusa all’ultimo posto senza brillare. Oro e nuovo record del mondo per gli USA L’Italia chiude all’ultimo posto la staffetta 4×100 stile libero, non riuscendo ad impensierire i propri avversari. La squadra composta da Frigo, Miressi, Bianchi e Pellegrini non brilla nell’ultimo appuntamento di questa giornata ai Mondiali di Gwangju, chiudendo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella mette paura a Katie Ledecky - poi è argento negli 800 sl : Una Simona Quadarella da applausi mette paura alla fuoriclasse americana Katie Ledecky, sogna a lungo l’oro negli 800 sl e deve arrendersi solo nell’ultima vasca alla progressione inarrestabile della statunitense. La romana festeggia comunque una straordinaria medaglia d’argento, secondo metallo prezioso in questi Mondiali di Gwangju dopo il trionfo nei 1500 sl. Ledecky partiva subito a razzo nei primi 100 metri con un ...

Nuoto - Mondiali 2019. Simona Quadarella : “Ho provato a fare l’impresa - ho sentito l’odore dell’oro. Contenta dell’argento” : Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2019, l’azzurra ha cercato di fare saltare il banco e ha forzato il ritmo a metà gara per provare a mettere in ginocchio la grande favorita Katie Ledecky. La laziale, reduce dal trionfo sui 1500 sl, ha superato la statunitense e ha accarezzato il sogno del trionfo ma l’ultima vasca della fuoriclasse americana si è rivelata ...

Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Sabbioni nei 50 dorso - l’azzurro fallisce l’accesso in finale : L’azzurro, riuscito ad accedere in semifinale nei 50 dorso grazie alla rinuncia di un avversario, non stacca il pass per la finale chiudendo al settimo posto Niente finale per Simone Sabbioni nei 50 dorso, il nuotatore azzurro chiude al settimo posto la propria semifinale in 25″06, un crono che non gli permette di andare a giocarsi le medaglie domani. Riuscito a scendere in acqua oggi grazie alla rinuncia di un avversario, ...

Mondiali Nuoto 2019 – Regan Smith oro nei 200 dorso - sfuma per 5 centesimi il bronzo per Margherita Panziera : L’azzurra non riesce a salire sul podio nei 200 dorso femminili, gara vinta in scioltezza dall’americana Regan Smith Margherita Panziera fallisce l’assalto al podio nei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, la nuotatrice azzurra chiude al quarto posto con il crono di 2:06.67. Sono cinque i centesimi che separano l’italiana dal terzo posto, ottenuto dalla canadese Masse in 2:06.67. La medaglia d’oro la ...

Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato e Martina Carraro in finale nei 50 rana femminili : Benedetta Pilato e Martina Carraro accedono alla finale dei 50 rana femminili: le due azzurre chiudono 2ª e 3ª la semifinale alle spalle di Efimova Benedetta Pilato e Martina Carraro sono in finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di Nuoto 2019. Le due azzurre hanno chiuso con il secondo e il terzo posto la semifinale disputatasi nelle acque di Gwaungju, chiudendo alle spalle di Efimova, la più veloce in 30”12. Benedetta Pilato ha pagato ...

Pallanuoto - quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo i Mondiali? Montepremi minimo per il Settebello : L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo di Pallanuoto, il Settebello ha conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: oggi i ragazzi di Sandro Campagna sono semplicemente stati superlativi, hanno demolito la Spagna con un roboante 10-5 e hanno così potuto festeggiare a Gwangju (Corea del Sud). La nostra Nazionale torna sul tetto del Pianeta a otto anni di distanza dall’affermazione di Shanghai 2011, quarta ...