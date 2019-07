Maltempo in Toscana | ad Arezzo allagamenti in negozi | cantine e antica pieve

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Situazione pesante ada causa del nubifragio che ha colpito la città. Particolarmente critica la situazione nel centro dove alcunie scantinati sono allagati. Disagi anche in via Romana e in via Piero della Francesca dove i vigili urbani invitano alla prudenza per gliin strada. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua uscita dalla rete fognaria.in alcuni garage e scantinati anche in zona stadio. Chiusi i sottopassi di via Vittorio Veneto e via Arno con un’auto rimasta in panne. Allagata l’del Bagnoro ad. In provincia, sulla Sr 71 frane ehanno costretto la polizia locale a deviare il traffico verso la Valdichiana e Perugia. Nei comuni di Castiglion Fiorentino e Monte San Savino strade allagate e disagi per la grandine. Al momento restano da evadere ancora circa 70 interventi. In ...

infoitinterno : Maltempo: codice giallo in tutta Toscana - infoitinterno : Maltempo, esteso a tutta la Toscana il codice giallo per piogge e temporali - CorriereQ : Maltempo: ritardi fino a un’ora per treni Av per Firenze -