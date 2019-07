Tour de France 2019 | 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) I colpi di scena non finiscono mai alde. La diciannovesimaè stataper grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la “bandiera rossa” (utilizziamo questo gergo motoristico), ha anche deciso che non ci sarà un vincitore die non verrà assegnato il premio per il corridore più combattivo. Per la classifica generale verranno presi in considerazione i tempi al GPM de l’Iseran dove Egan Bernal è transitato per primo con un minuto di vantaggio su Geraint Thomas e 2’04” su Julian Alaphilippe, il sudamericano dunque non ha vinto la ...

