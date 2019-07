Soldi e cene per togliere le multe | 3 arresti nella polizia locale

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un agente e due operatori amministrativi sono accusati di accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e falsità materiale. Il danno stimato è di oltre euro 31mila euro Segui su affaritaliani.it

