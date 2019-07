Ruby ter | anche Sgarbi e Barbara D’Urso tra i testi

Ruby ter - Barbara D’Urso e Sgarbi testi inutili : Alcune testi monianze chieste dalla difesa di Silvio Berlusconi, tra cui quelle di Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi , sono " inutili ". Lo ha sostenuto in aula il pm Luca Gaglio che rappresenta l'accusa assieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nel processo ' Ruby ter', il terzo capitolo della saga giudiziaria nata dalle dichiarazioni della ragazza marocchina nel 2010, che vede imputato l'ex premier per corruzione in atti giudiziari. "Nella ...

Ruby ter - Marysthell Polanco : “Non voglio soldi - non voglio case - voglio patteggiare e pulirmi” : “Non voglio soldi, non voglio case, voglio patteggiare e pulirmi”. Così diceva già nel 2014 Marysthell Polanco, una delle ospiti alle serate di Arcore di Silvio Berlusconi e tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel Ruby ter assieme all’ex premier. Emerge da un audio depositato nei sei faldoni di atti del processo. Audio in cui l’ex showgirl, che ha già detto che ora dirà la “verità” in ...