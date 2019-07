Nuoto | Mondiali 2019 | Filippo Megli 4×200 sl | “Mi sono trattenuto per avere più margine

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i precedenti fra Italia e Spagna. Indelebile il successo azzurro nella finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 : Leggi Italia-Spagna di Pallanuoto e pensi alla finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 quando, con Sandro Campagna in acqua, il Settebello si andò a prendere il titolo proprio in casa degli iberici. Fu un 9-8 spettacolare, giunto dopo tre tempi supplementari, anche se nella stessa edizione dei Giochi le due formazioni si erano già incrociate nella fase a gironi nella sfida terminata sul 9-9. In qualche modo alla Picornell di Barcellona si ...

Nuoto - Mondiali 2019 - Simona Quadarella : “Non volevo farmi superare da Wang. Ledecky favorita - ci giocheremo il podio in quattro” : Dopo l’oro sui 1500, per Simona Quadarella la notte ha regalato il ritorno in vasca per le batterie degli 800 sl, dove ha confermato il proprio ottimo stato di forma mettendo a segno il quarto miglior tempo in 8’20″68 e vincendo la sua batteria davanti alla cinese Wang Jianjiahe per poco più di due decimi. Queste le parole rilasciate dalla nuotatrice romana al sito della FIN: “Dopo una bella vittoria si tende a ...

PallaNuoto - Finale Mondiali 2019 : Italia-Spagna. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Mancano ventiquattr’ore al tempo della Finale mondiale di Pallanuoto maschile, con Italia e Spagna a giocarsi la medaglia d’oro iridata. A Gwangju il Settebello di Sandro Campagna arriva all’appuntamento con l’ultimo atto sulla scia delle cinque vittorie in altrettanti incontri disputati a Gwangju: a quelle contro Brasile (14-5), Giappone (9-7) e Germania (8-7) si sono aggiunte quelle nei quarti con la Grecia (7-6) e in ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Il Settebello a caccia dell’oro - Quadarella ci riprova negli 800 : il programma delle gare di domani 27 luglio : Simona Quadarella ci riprova negli 800 sl, il Settebello sfida la Spagna per l’oro: il programma delle gare dei Mondiali di nuoto 2019 di domani, 27 luglio I Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud, stanno per volgere al termine: ancora due giorni di sfide per i campioni di tutto il mondo, a caccia di preziosissime medaglie. Se oggi solo la staffetta maschile 4×200 proverà a salire sul podio, nella giornata ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Tutto facile per Quadarella - sorride Panziera : i risultati delle batterie della notte : Delusioni e sorrisi per gli italiani in vasca nella notte a Gwangju: i risultati delle batterie di oggi ai Mondiali di nuoto 2019 Ancora una giornata di spettacolo e sfide dalle vasche di Gwangju, per i Mondiali di nuoto 2019. Nella notte sono andate in scena tante batterie, in vista delle semifinali e finali delle 13.00 italiane. Piero Codia, campione europeo in carica, è stato elimnato nelle batterie dei 100 farfalla, col crono di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Sesta giornata di gare ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La vasca sudcoreana vedrà ancora l’Italia protagonista. Margherita Panziera vuole la finale dei 200 dorso donne. La veneta, tra le favorite per il successo in questa vigilia, in semifinale dovrà spingere per non avere sorprese, visto il contesto partenti particolarmente qualificato. Da osservare con attenzione, poi, la 4×200 sl uomini dove il quartetto azzurro ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Ottime Panziera e Quadarella. Dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 6.02: Buona giornata a chi ci ha seguito e appuntamento con la DIRETTA LIVE e con i commenti istantanei di Cristina Chiuso Dalle 13 6.00: finale col miglior tempo in batteria nella 4×200 stile libero azzurra, Quadarella in finale col quarto tempo negli 800 stile: questi i risultati di spicco della sesta mattinata di gare a Gwangju. Terzo crono in ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : stesso scenario di Budapest. La Spagna tenta l’impresa con gli USA : Due anni di distanza, lo stesso scenario. L’ultimo atto, la finale dei Mondiali di Pallanuoto al femminile, resta nuovamente quella tra Stati Uniti e Spagna: dopo Budapest 2017 un’altro copione di questa spettacolare sfida. Anche questa volta le grandi favorite saranno le statunitensi che già hanno agguantato il pass olimpico nell’ultima edizione della World League: ufficialità della qualificazione a Cinque Cerchi verso Tokyo ...

USA-Spagna - Finale Mondiali pallaNuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, venerdì 26 luglio, è giunto il momento della finalissima per i Mondiali di pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane sarà la volta di USA-Spagna. Il netto successo degli USA in semiFinale sull’Australia ha regalato alla Spagna, grazie al successo sull’Ungheria, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni che oggi si giocheranno il titolo iridato sono ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming (venerdì 26 luglio) : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju è in corso la sesta giornata di competizioni del Mondiale 2019 di Nuoto. Terminate le batterie della mattina l’attenzione si sposta ora al pomeriggio con cinque intense finali con molta carne al fuoco per proseguire questa rassegna iridata assolutamente positiva per l’Italia. Gli atti conclusivi a cui andremo in contro, in ordine di programma sono i seguenti: 100 stile libero femminili, 200 rana ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 26 luglio. Quadarella e 4×200 sl in finale - Panziera si ridesta nei 200 dorso - bene Di Liddo : E’ andata in archivio la sesta giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana tanta Italia impegnata in vasca e andiamo a raccontarvi quanto è accaduto. La mattinata asiatica è iniziata non nel migliore dei modi per il Bel Paese vista l’eliminazione del campione europeo a Glasgow dei 100 farfalla Piero Codia. Purtroppo l’atleta nativo di Trieste non è andato oltre il 26° ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella tranquillamente in finale negli 800 sl. C’è Ledecky ma non impressiona : Va in archivio l’ultima specialità delle batterie dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) di quest’oggi. negli 800 stile libero donne Simona Quadarella fa il suo e stacca con tranquillità il biglietto per la finale, vincendo la propria batteria in 8’20″68 a precedere la cinese Wang Jianjiahe (8’20″91). Una condotta di gara in gestione per la romana che ha controllato perfettamente la situazione, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Quadarella in finale negli 800 sl! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.57: Queste le finalste degli 800 stile: Smith (Usa), Ledecky (Usa), Titmus (Aus), Quadarella (Ita), Wang (Chn), Kohler (Ger), Belmonte (Esp), Melverton (Aus), Oder (Slo) 5.56: Chiude al primo posto Leah Smith in 8’17″23, seconda Ledecky in 8’17″42, terzo posto per Titmus in 8’19″43. Tutti crono migliori di Quadarella. A occhio quattro atlete per tre posti ...

Nuoto - Mondiali 2019 : super 4×200 sl maschile azzurra in finale con il miglior crono! Grande del prova del quartetto italiano : super prestazione della 4×200 stile libero uomini nelle batterie italiana dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Il quartetto formato da Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e da Stefano Di Cola (1’46″10) mette insieme una prova magnifica, vincendo l’ultima heat e ottenendo il miglior crono delle squadre qualificate alla finale ...