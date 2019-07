Il presidente del Lille | «Pépé secondo solo a Salah De Laurentiis innamorato di lui e fa

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

Calciomercato Napoli : Jorge Mendes a Dimaro per James - mentre il presidente del Betis si sbilancia su Milik : Calciomercato Napoli, gli azzurri a lavoro tra entrate e uscite. Sempre molto calda la questione relativa a James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’, l’agente del giocatore colombiano, Jorge Mendes, è arrivato questa mattina a Milano e nel pomeriggio è atteso nel ritiro della squadra di Ancelotti in Val di Sole, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già un accordo ...

Il presidente di HBO tra I Soprano - l'importanza dello streaming e il futuro della rete : Non di solo Game of Thrones vive HBO. Anzi dovrà sempre più imparare a vivere senza il grande successo planetario dello show.Per farlo aumenterà di un 10% le ore di produzioni originali, con 160/165 ore previste nel 2020 contro le 150 di quest'anno, una crescita dovuta anche all'apertura della serata del lunedì con l'inserimento di co-produzioni che stanno ottenendo ottimi riscontri come Chernobyl o Gentleman Jack.prosegui la letturaIl ...

Game of Thrones - il presidente HBO costretto a difendere il finale della serie : Sei Casey Bloys presidente di HBO, il canale che ha raggiunto nuovi record in termini di nomination agli Emmy superando se stessa, considerato la casa delle produzioni di qualità negli Stati Uniti e nel mondo. Hai portato in tv un mondo come quello di Game of Thrones capace di ottenere 32 nomination agli Emmy, numero record per un singolo show; capace di raggiungere 19 milioni di spettatori nonostante HBO sia un canale a ...

'Ammazzateli tutti' : il post del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli : Ha destato scandalo e indignazione il post scritto su Facebook dal vicepresidente del consiglio di Vercelli Giuseppe Cannata. "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili" è quello che si legge e che, oltre a paragonare in modo inspiegabile, i pedofili (quindi colpevoli di uno dei reati più bassi che una persona possa compiere) agli omosessuali, incita alla morte e all'omicidio. La violenza verbale del vicepresidente ha scosso il paese ...

Il cordoglio del presidente del consiglio di Modica per la scomparsa di Elio Scifo : Il presidente del consiglio comunale di Modica Carmela Minioto esprime il suo cordoglio per la morte improvvisa, dell’ingegnere Elio Scifo

Griezmann - il presidente della Liga afferma : “E’ possibile bloccare il trasferimento” : Non si placano le polemiche attorno al trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. Il presidente della Liga Javier Tebas ha dichiarato infatti ai microfoni di Radio Onda Cero che “l’Atletico ci ha scritto chiedendo se possiamo bloccare il trasferimento”. I Colchoneros infatti ritengono che il club blaugrana abbia trovato l’accordo con l’attaccante francese prima del 1 luglio, ...

E' morto l'ex vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso : E' morto a Torino il professor Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati più noti del Paese. Lo confermano fonti delle Camere penali. Grosso era nato nel 1937, tra il 1996 e il '98 è stato vicepresidente del Csm. Nella sua carriera di avvocato, è stato difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

Carlo Federico Grosso - addio all’avvocato che fu vicepresidente del Csm e vicesindaco di Torino : È morto a Torino Carlo Federico Grosso, tra i più noti penalisti italiani. Aveva 81 anni. A darne notizia, sul suo sito, è la Repubblica online, di cui era il legale. Professore emerito di Diritto penale, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Torino, nelle fila del Pci, e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Nel 1994 è stato eletto nel Csm, di cui è stato vicepresidente dal 1996 al 1998. Come avvocato è stato il primo ...

Il presidente dell’Atletico a Marca : “James ci piace - ma non so se arriverà all’Atletico” : Enrique Cerezo Torres, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha parlato con soddisfazione dei progressi ottenuti dal club in questi anni e del percorso che sta portando avanti. In più ha risposto ad alcune domande sul mercato e in particolare sulla possibilità che James Rodriguez diventi un calciatore dell’Atletico Atletico Madrid, Cerezo su James ed il mercato Hermoso, ...

Raffaele Cantone lascia l’Anac dopo cinque anni da presidente dell’Autorità : Raffaele Cantone lascia l'Anac. Da oltre cinque anni era presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. "Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'Anac e del suo ruolo", ha comunicato lui stesso sul sito dell'Autorità.Continua a leggere

Palermo - si è insediato il nuovo presidente del Conservatorio : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Si è insediato il nuovo Presidente del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo Mario Barbagallo, "dopo un cordiale scambio di consegne col Presidente uscente Gandolfo Librizzi". Il professor Barbagallo, nominato dal Ministro dell’Università e della ricerca scientifica

