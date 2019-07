Estraevano droga intrisa nei libri | cinque arresti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Claudio Carollo Smantellata una banda di trafficanti di quattro sudamericani e un italiano checocaina liquida daiattraverso processi chimici grazie a strumenti trasportati dentro un'ambulanza Avevano ideato un sistema ingegnoso per trasportare la cocaina dal Perù: imbevevano idi cocaina allo stato liquido che poi estrevano qui in Italia con dei processi chimici. Quattro peruviani e un italiano, tutti pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri di Torino nel corso di un'operazione antiin collaborazione con la guardia di finanza di Pavia. I trafficanti avevano allestito la raffineria in un'autofficina a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, che avevano attrezzato con tutti gli strumenti necessari a ricavare ladaiintrisi della sostanza stupefacente. Per trasportare gli utensili da laboratorio senza dare nell'occhio, ...

