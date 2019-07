CorSport | Pépé pronto a esibirsi sull’Olimpo con Ancelotti alle spalle

CorSport : Le possibili scelte di modulo di Ancelotti con Pépé e Icardi : L’assetto del Napoli sarebbe molto diverso con Pépé rispetto a come sarebbe con Icardi. Il Corriere dello Sport ipotizza le scelte di modulo che farebbe Ancelotti. Nel caso in cui andasse in porto la trattativa con l’argentino, il Napoli potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Icardi unica punta di riferimento davanti ai tre trequartisti. Oppure potrebbe continuare con il 4-4-2 schierandolo in coppia con Milik o Mertens. Se invece arrivasse Pépé, ...

CorSport : Il Napoli al lavoro per Pepé o Icardi. Il francese vuole un ingaggio pari a quello dei big : È l’ora della scelta per il Napoli: Pépé o Icardi. Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe contento in entrambi i casi. Ma ci sono le trattative da concludere e, in mezzo, le esternazioni social dell’Oracolo di Delfi dei nostri giorni, Wanda Nara. Il Napoli è galvanizzato dall’apertura di Icardi ed aspetta solo di affondare il colpo. Si tratta di scegliere tra lui e Pépé, ovvero di scegliere “se insistere tra le linee oppure sul ...

CorSport : Continua la trattativa per Pépé. Giuntoli incontra un intermediario : Si lavora su più fronti sul piano dell’attacco. Va avanti l’affare Icardi, con i contatti tra De Laurentiis e Marotta. Si attende di scoprire se si sbloccherà la trattativa per James Rodriguez. Ma, intanto, non si interrompe il contatto con la Francia per Nicolas Pépé. Il Corriere dello Sport scrive che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra le due società per l’attaccante francese, “obiettivo primario come Maurito, però ...

CorSport : cento milioni di tesoretto delle cessioni per trattare Pépé e Lozano : Ottanta milioni più o meno certi che potrebbero arrivare a superare quota 100 con le cessioni di Verdi e Hysaj. È questo il tesoretto su cui può contare il Napoli per procedere spedito nella trattativa con il Lilla per Pépé e con il Psv per Lozano. I conti sono semplici da fare, scrive il Corriere dello Sport. Vinicius è stato venduto al Benfica per 17 milioni, Rog al Cagliari per circa 18, Inglese al Parma per 22, Albiol al Villareal per 4 ...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

CorSport – Napoli - offerta per Pépé : ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto : CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea è pronta ad un sostanzioso investimento per l’ operazione che comprende anche l’ inserimento di Adam ...

CorSport : Offerta del Napoli per Pépé : 60 milioni più il cartellino di Ounas : La contropartita tecnica di cui parlava ieri Sportitalia, a proposito dell’affare Pépé, era Adam Ounas. Sky lo aveva anticipato un paio di giorni fa lo scrive il Corriere dello Sport. L’Offerta del Napoli al Lilla sarebbe di 60 milioni di euro più il cartellino dell’algerino. Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi. Una cifra alta. Sarebbe “un colpo che produrrebbe il frastuono del crack”, scrive il quotidiano sportivo. Con i suoi 22 gol ...

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

CorSport : Pepè - il profilo perfetto per le esigenze di Re Carlo : Il suo nome è venuto fuori negli ultimi giorni. A 24 anni è “un concentrato di tecnica e velocità”, scrive il Corriere dello Sport. Di origini ivoriane, ha stregato il Lilla nell’ultima stagione, concentrando su di sé l’interesse di mezza Europa. “Sa dare profondità, gioca esterno e all’occorrenza centravanti, salta l’uomo, ricama e segna” Al suo attivo, solo nell’ultima Ligue 1, 22 gol e 11 assist. È il profilo perfetto per le esigenze di ...

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé: Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...