Mendes a Dimaro – Si stringe per James al Napoli

As : Mendes nel pomeriggio a Dimaro per provare a chiudere James al Napoli : As conferma le indiscrezioni del Mattino di oggi di una visita di Mendes nel ritiro azzurro Il Napoli vuole compiacere Ancelotti e firmare con James Rodriguez. Questo pomeriggio a Dimaro, sede della ritiro del club azzurro, è previsto l’arrivo di Jorge Mendes, che potrebbe essere incontrarsi con Aurelio De Laurentiis per cercare di trovare un accordo per il colombiano. l’agente è adesso a Milano, prima di spostarsi in Val di Sole, ...

Mattino : Mendes potrebbe arrivare a Dimaro per sbloccare l’affare James : Ieri qualcosa si è sicuramente mosso per James Rodriguez. Il Mattino riporta di un vertice a Madrid, in cui Jorge Mendes ha ottenuto da Florentino la comunicazione che il colombiano non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Presente anche James che adesso dovrà decidere in fretta quale sarà la sua nuova destinazione. Proprio in questa ottica, il quotidiano, prospetta una visita a Dimaro di Mendes nei prossimi giorni per parlare direttamente con ...