Libia libera peschereccio: ora rientra

Si è risolta nel giro di un giorno la vicenda del motoTramontana, sequestrato ieri da una motovedetta libica nelle acque del golfo della Sirte, è stato rilasciato. "Il motoTramontana con il suo equipaggio al completo ha lasciato il porto di Misurata per fare rientro in Italia", ha annunciato in serata Palazzo Chigi.Ildella flotta di Mazara del Vallo, era uscito in mare circa un mese fa con a bordo 7 uomini - e il suo rientro era atteso per il periodo di Ferragosto.(Di giovedì 25 luglio 2019)