Governo | Conte | “Per Salvini cerco maggioranze alternative? Idea fantasiosa” E smentisce

Governo : Conte - ‘un mio partito? No a peggiori ragionamenti da I Repubblica’ : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “E’ assolutamente fantasiosa l’ipotesi che viene ventilata che io voglia formare un partito. Signori, vi invito a non fare i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica, restituiamo alla politica la sua nobiltà e voliamo alto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo aver lasciato il ristorante giapponese, a due passi da Palazzo Chigi, ...

Governo : Conte - ‘fantasia che io cerchi altra maggioranza - volo alto’ : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “E’ una cosa assolutamente fantasiosa che possa cercare in Parlamento maggioranze alternative. Voliamo alto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti circa le accuse mosse ieri da Matteo Salvini sulla ricerca di maggioranze alternative. Le dichiarazioni del responsabile del Viminale “non le ho lette – dice il presidente del Consiglio lasciando il ristorante ...

Governo ultime notizie : Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” : Governo ultime notizie: Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” Per l’esecutivo giallo-verde, la giornata di ieri è stata tra le più calde e intense. Dopo l‘ok di Conte alla tav, lo stesso presidente del Consiglio si è presentato in Parlamento per il question time centrato nel Russiagate. Il diretto interessato, Matteo Salvini, ha preferito evitare il confronto, provocando la reazione rabbiosa non solo delle opposizioni ...

Conte - la frase rubata su Salvini e Di Maio : "Cazz...! Lasciamo stare". La verità sui rapporti di Governo : "Sera di martedì, in un ristorante del centro di Roma, siedono attorno a un tavolo alcuni deputati di Forza Italia, da Cattaneo a Perego, da Martino a Ruggeri, e uno del Pd famoso per una partecipazione al Grande Fratello, Mattia Mor. Ad una certa ora, ad un altro tavolo, arriva pure il premier Gius

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega: Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo, risulta presente a una missione

Governo - Salvini a Conte : “No ad altre maggioranze raccolte come i funghetti del Trentino - no a giochi di palazzo” : “Oggi non ho capito perché Conte ha detto che in caso di crisi chiederebbe la fiducia alle Camere: noi vogliamo lavorare, fare riforme. Che bisogno c’è di lasciar pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte un po’ qui e un po’ lì come funghetti del Trentino, magari recuperando uno Scilipoti qui e uno Scilipoti qua?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. “Se c’è un Governo ...

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col Governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Crisi di Governo. I grillini contestano Conte : bagarre in Senato : Ci siamo davvero? Arriva la Crisi di Governo? Matteo Salvini attende il momento giusto, aspetta che siano i grillini a

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di Governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incrinare la fiducia a componenti di Governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...

"Savoini non è consulente di membri di Governo". Parola di Giuseppe Conte : "Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito alcun incarico come consulente" a membri del governo. E' quanto ha affermato il residente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Banchi quasi vuoti quelli riservati al Movimento 5 stelle. "Ciascuna forza politica è libera di coltivare rapporti. Mi sono sempre adoperato affiché gli interessi di parte fossero vagliati al ...