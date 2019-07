European Youth Olympic Festival – Ciclismo | Francesca Barale d’argento nella prova in

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’azzurra si conferma una delle atlete più in forma a Baku e conquista un meritato piazzamento dopo il quarto postocrono di martedì. Successo della britannica Backstedt Ancora una medaglia per la Nazionale giovanile impegnata a Baku in occasione dell’(EYOF 2019). Dopo quello di Dario Igor Bellettaa cronometro maschile,ha conquistato questa mattina un’altra medagliain linea femminile. Per l’azzurra si tratta del giusto riconoscimento dopo il podio sfumato per pochi secondi in occasione della cronometro di due giorni fa, quando chiuse al quarto posto. Lafemminile è vissuta sulla fuga delle prime tre dell’ordine di arrivo: la britannica Zoe Backstedt, la nostrae la russa Alena Ivanchenko, che lanciano la loro azione subito dopo la prima salita di giornata. In breve ...

LoStrilloneNews : ?? Volley, l'Under 19 del mister francavillese Fanizza in semifinale alle Olimpiadi giovanili europee Sono in cors… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??????Vuoi sapere come prepararti per #EYE2020? ??1° suggerimento: dai un'occhiata ??al sito web dell'Evento europeo ???? per i gi… - AntennaEuropeGe : RT @PE_Italia: ??????Vuoi sapere come prepararti per #EYE2020? ??1° suggerimento: dai un'occhiata ??al sito web dell'Evento europeo ???? per i gi… -