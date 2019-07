Candida auris | cos’è e perché può essere pericoloso

Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019) Laè un fungo descritto scientificamente per la prima volta nel 2009 in Giappone. Come ricordato dagli esperti della Fondazione Veronesi, può provocare infezioni nel sangue e, nei casi più gravi, portare alla morte nel giro di 3 settimane. A portarlo sotto i riflettori internazionali, ci ha pensato un recente studio statunitense, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica mBio, testata specialistica dell’American Society for Microbiology. La ricerca in questione ha analizzato quello che sembrail primo caso di infezione dafavorito dal riscaldamento globale. Per giungere alle conclusioni finali dello studio, i ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora si sono focalizzati sulla capacità che questo fungo ha di sopravvivere a temperature più alte rispetto ad altre specie che, ...

