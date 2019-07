Tennis | Beatriz Haddad Maia sospesa per doping dalla ITF

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Importante caso diper quanto riguarda il circuito dial femminile. Oggi, brasiliana numero 99 della classifica WTA, è stata provvisoriamenteITF (Federazione internazionale) per essere risultata positiva ad un controllo delle urine a inizio giugno, durante il torneo di Bol in Croazia. Secondo le analisi sono state riscontrate tracce di SARM S-22 e SARM LGD-4033, anabolizzanti. Ovviamente al momento c’è attesa per capire se arriveranno conferme, la sospensione è comunque già scattata e la giocatrice si è già detta innocente e pronta a richiedere le controanalisi se ci fosse bisogno. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

stefanocalzol : TENNIS NEWS : MATRIMONI E NUOVI AMORI NELL ' ESTATE 2019 ! SOSPESA PER DOPING BEATRIZ HADDAD MAIA !… - stefanocalzol : TENNIS NEWS : MATRIMONI E NUOVI AMORI NELL ' ESTATE 2019 ! SOSPESA PER DOPING BEATRIZ HADDAD MAIA !… - stefanocalzol : TENNIS NEWS : MATRIMONI E NUOVI AMORI NELL ' ESTATE 2019 ! SOSPESA PER DOPING BEATRIZ HADDAD MAIA !… -