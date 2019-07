Juventus Inter | Sarri ammette l’errore e si prende la responsabilità

Juventus-Inter - Conte stuzzica la sua squadra : “queste sconfitte ci devono far rosicare” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta ai rigori maturata contro la Juventus, sottolineando cosa gli è piaciuto e cosa non lo ha convinto Una sconfitta che brucia, nonostante sia arrivata ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Antonio Conte applaude la sua Inter dopo il match di International Champions Cup contro la Juventus, confermando di aver visto dei progressi rispetto alla partita con il ...

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...

