Il promo di Rosy Abate 2 conferma uno sconvolgente ritorno?

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La novità per i fan in attesa di2 è arrivata ieri sera quando, dopo la messa in onda del finale della prima stagione in replica, Canale 5 ha pensato bene di lanciare quello che possiamo definire il primo, vero,della nuova stagione. Niente di nuovo ma i dettagli sono stati quelli che hanno attirato l'attenzione di tutti. La mafiosa è di nuovo in fuga e questa volta, dopo alcuni anni in carcere, è partita alla ricerca di suo figlio che non sarà più il tenero bambino che ha lasciato, anzi. Gli indizi lasciano pensare che Leonardo si trovi a Napoli ed è proprio dalla città partneopea che arrivano le prime immagini ufficiali diche, prima di partire, viene messa in guardia dal vice questore: "Lì non è come stare in Sicilia". La Regina di Palermo lascerà luoghi a lei noti per addentrarsi in terre sconosciute sotto lo scacco di mafiosi e di famiglie che non ...

