De Rossi in partenza per l’Argentina | arrivo previsto domattina

Griglia di partenza MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e scatterà davanti a tutti in occasione della gara di domani ma Fabio Quartararo e Maverick Vinales gli hanno dato del filo da torcere fermandosi ad appena due decimi. Valentino Rossi si è dovuto accontentare di una deludente undicesima posizione, Andrea Dovizioso è rimasto fuori dal Q2 ...

MotoGp – Quartararo in pole ad Assen - Valentino Rossi parte da lontano : la griglia di partenza del Gp d’Olanda : El Diablo in pole position: Quartararo davanti a Vinales e Rins, la griglia di partenza del Gp d’Olanda E’ Fabio Quartararo il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Olanda: il francese della Petronas ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio ad Assen, lasciandosi alle spalle Vinales e Rins. Splendida pole position per El Diablo, seguito dallo spagnolo della Yamaha. Fuori dalla prima fila per la prima volta nel 2019 Marc ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica qualifiche. Quartararo è ancora in pole! Dovizioso 11° - Rossi 14° : Fabio Quartararo (Yamaha) centra la terza pole position stagionale e partirà dalla prima posizione nella Griglia di partenza del GP d’Olanda 2019. Il francese della Yamaha ha preceduto gli spagnoli Maverick Vinales (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki), mentre Marc Marquez non partirà in prima fila per la prima volta in questa stagione. Male gli italiani di punta, con Danilo Petrucci 7°, Franco Morbidelli 9°, Andrea Dovizioso 11° e Valentino Rossi ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica qualifiche. Rossi - Bagnaia e Iannone fuori dal Q2 : Griglia DI partenza GP Olanda 2019 – MotoGP 13. Bagnaia (Ducati) 14. Rossi (Yamaha) 15. A. Espargarò (Aprilia) 16. Abraham (Ducati) 17. Oliveira (KTM) 18. Zarco (KTM) 19. Syahrin (KTM) 20. Iannone (Aprilia) 21. Rabat (Ducati)

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Maverick Vinales penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza - ha ostacolato Quartararo. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Non ci sono buone notizie per lo spagnolo Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, che aveva ottenuto il terzo tempo delle qualifiche del GP di Catalogna 2019 (settimo round del Mondiale di MotoGP), è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza. L’iberico era finito sotto investigazione poco dopo il termine del time-attack perché, una volta ultimato il proprio giro di lancio, aveva rallentato in traiettoria (in curva-9) ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la penalità di Vinales. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Cambia la griglia di partenza del GP Catalogna 2019 dopo la penalità inflitta a Maverick Vinales per essersi fermato in pista nel finale del Q2 ostacolando i tentativi di Fabio Quartararo (comunque autore della pole position) e di Danilo Petrucci. Lo spagnolo aveva conquistato la terza posizione ma scatterà dalla sesta piazzola, questo porta a un avanzamento di tre centauri. Franco Morbidelli guadagna la terza piazza e avrà l’onore di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Franco Morbidelli che ha beneficiato della penalità inflitta a Maverick Vinales (retrocesso in sesta piazza). Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 5° - Dovizioso 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l'iberico della Yamaha ha dimostrato di avere un ottimo passo. Seconda fila tutta italiana. La apre Franco Morbidelli,

Giro d’Italia Under 23 - Ethan Hayter : “Sapevo di fare bene in partenza. Le strade bianche saranno la pRossima sfida” : ESCLUSIVA OA SPORT – Ci si aspettava un arrivo ai ranghi ristretti e così è stato. Vince, trionfa a braccia alzate nuovamente la Maglia Rosa Ethan Hayter (Great Britain Cycling Team), che riesce ad imporsi nel testa a testa finale, conquistando la seconda tappa al Giro. Il portacolori della Nazionale Britannica è il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli regala così un’altra giornata di gloria. Secondo posto per Georg Zimmermann (Tirol ...

PRossima alla partenza la vela solare LightSail : Prossima alla partenza la vela solare LightSail – E’ iniziato il conto alla rovescia per LightSail2. La navicella spaziale, alimentata dalla luce solare, è pronta al lancio programmato per il prossimo 22 giugno dal Kennedy Space Center, per mezzo di un razzo vettore Falcon di SpaceX. Obiettivo della missione è dimostrare la capacità propulsiva della pressione esercitata dalla radiazione solare sulle vele del veicolo, che, una volta ...

Percorso Giro d’Italia 2020 : le 21 tappe della pRossima edizione. Anticipazioni e indiscrezioni : partenza dall’Ungheria - torna lo Zoncolan? : Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso e come sempre dopo tre settimane di gara ci troviamo un po’ spaesati quando la carovana non riparte. Ieri Richard Carapaz è stato incoronato sul palco di Verona, ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha regalato un’impresa indimenticabile a tutto l’Ecuador: il 26enne della Movistar si è imposto meritatamente davanti a Vincenzo Nibali e a Primoz Roglic. La Corsa Rosa ha ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...