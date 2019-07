Break temporalesco nel weekend al Centro-nord e calo termico

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Bentrovati amici l’Anticiclone Africano che ha riconquistato buona parte d’Europa e la nostra penisola in settimana andrà al capolinea. Nella sua massima estensione verso latitudini settentrionali verrà tagliato di netto da una circolazione piu’ fresca di matrice atlantica. Verrà quindi l’alta pressione a posizionarsi sui paesi scandinavi mentre l’altra parte rientrerà nelAfrica lasciando libertà a correnti piu’ umide ed instabili. Tale situazione riporterà i temporali alanche intensi nel fine settimana con unfin 8-10°C dalle temperature massime odierne. anomalie geopotenziali per Domenica in Europa Andando in ordine i primi temporali saranno Venerdì tra Alpi ed Appennino nel corso della seconda parte di giornata. Sabato sarà la giornata decisiva per i temporali anche forti almentre tra sera e Domenica i ...

