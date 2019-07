Stranger Things 4 si farà | quando esce e prime anticipazioni

La Robin di Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 è diventata lesbica solo in corso d’opera (video) : Decisamente la rivelazione di questa stagione della serie, Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 ha interpretato la liceale omosessuale Robin Buckley, coinvolta nei misteri del Sottosopra e nella lotta al Mind Flayer per via del suo rapporto nemici/amici con Steve. Sin dal debutto della stagione su Netflix, il suo personaggio è stato uno dei più acclamati sui social, nonostante fosse nuovo di zecca. L'attrice, figlia di Uma Thurman e ...

Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things a Giffoni accolti dalla #NeverendingChallenge (video) : Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things sono stati tra i primi ospiti internazionali del Giffoni Film Festival 2019, patito lo scorso 19 luglio: la coppia di attori, insieme nella vita e sul set della serie Netflix, è arrivata nella cittadina della kermesse dedicata al cinema per ragazzi nel primo weekend di questa edizione. I due attori sono stati premiati col Giffoni Experience Award per i loro ruoli di Nancy Wheeler e Jonathan ...

Scatti metropolitani ispirati al Sottosopra di Stranger Things : Per il suo ultimo lavoro, il fotografo di origini portoghesi Xavier Portela si è ispirato alla serie Netflix Stranger Things. Tutto è partito da una semplice domanda: come sarebbero le nostre città se le guardassimo sotto-sopra da un’altra dimensione? Xavier ha così fotografato pozzanghere e riflessi nelle più grandi metropoli del mondo, da New York e Chicago fino a Hong Kong e Busan nella Corea del Sud. A quel punto ne ha rielaborato i ...

Nei Simpson ad Halloween accadono 'Stranger Things' : Che li consideriate un semplice cartone animato, una serie cult, una denuncia attuale della realtà che ci circonda o semplicemente la rappresentazione della tipica famiglia americana (sempre più globalizzata), il clan dalla pelle gialla dei Simpson completa in questo 2019 la sua trentesima edizione dopo aver abbracciato in maniera più o meno realistica praticamente ogni aspetto della vita quotidiana vera. Dalle profezie agli omaggi di ...

Il Cast di Stranger Things al Giffoni Film Festival - : Fonte foto: La PresseIl Cast di Stranger Things al Giffoni Film Festival 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna I due protagonisti della serie Netflix sono a Giffoni Valle Piana per la kermesse dei giovanissimi

Stranger Things debutta a Giffoni con Natalia Dyer e Charlie Heaton : «Ora affrontiamo mostri personali» : Giovani, carini e adorati. Anche innamorati, pare, non solo in scena. In un tripudio di grida e applausi dei ragazzi delle masterclass, sbarcano al 49esimo Giffoni Film Festival Charlie Heaton e...

Le riprese di Stranger Things 4 al via da ottobre 2019 - la conferma da un membro del cast : Che Stranger Things 4 sia già nei piani di Netflix è piuttosto scontato, soprattutto considerando il finale della terza stagione e quella scena post-credits che apre nuovi scenari sulla sorte di uno dei protagonisti della serie. E nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Netflix, a confermare il rinnovo della serie dei fratelli Duffer c'è ora la dichiarazione di un membro del cast, che indica anche il prossimo ...

I pantaloni over di Joe Keery di «Stranger Things» saranno uno dei trend dell’autunno : Se state già pensando su quali capi investire la prossima stagione, sappiate che i pantaloni over saranno uno dei must-have su cui puntare e a cui far posto nel vostro guardaroba; come anticipato da Joe Keery, all'anagrafe Joseph David, l'attore che impersona Steve Harrington in Stranger Things e, seppur in modo meno evidente, dal collega Charlie Heaton, in occasione della presentazione a Parigi della terza stagione della serie ...

Netflix perde abbonati - manca le previsioni - perde il confronto con HBO ma si consola con le visualizzazioni (e Stranger Things) : Non sono stati due giorni bellissimi in casa Netflix. Mentre anche in Italia veniva presentata la terza parte del sorprendente e inaspettato fenomeno de La Casa di Carta in arrivo il 19 luglio, la piattaforma di streaming ha incassato due brutte notizie.Da un lato è stata superata di nuovo da HBO nel totale delle nomination agli Emmy (ma qui chissà che a settembre la situazione non venga ribaltata nei premi effettivi) dall'altro ha dovuto ...

Cos’è la costante di Planck (e perché in Stranger Things 3 c’è un piccolo errore) : (foto: Netflix) Fantasy, thriller e commedia si mischiano in Stranger Things, la celebre serie televisiva ambientata negli anni ’80. Il 4 luglio è uscita la terza stagione, sempre più ricca di riferimenti scientifici. Un esempio su tutti: nella serie viene citata la costante di Planck – una costante fisica che di fatto è un numero – che è il codice segreto necessario per aprire la cassaforte sotto al nuovo centro commerciale Starcourt. ...

«Stranger Things 3» : e se Dustin si sottoponesse alla macchina della verità? : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiTutta la verità, e nient’altro che la verità. Con il sorriso largo e gli occhi che brillano, Gaten Matarazzo, meglio conosciuto come il Dustin di Stranger Things, osserva i cavi che gli ...

Netflix - 10 serie migliori di «Stranger Things» : Nella (probabilmente infinita) guerra tra le piattaforme streaming, Netflix risulta al momento in posizione predominante, grazie a Stranger Things che ha appena fatto un record storico e con un’altra uscita imminente, La Casa di Carta 3, che promette bene: forse non batterà la serie collega, ma di certo è attesa da molti. Eppure, secondo alcuni, Stranger Things non è la serie migliore di Netflix, pur avendo conquistato un ...

Come avere i capelli alla «Stranger Things» : Sembrava impossibile battere, in magnificenza, il ciuffo perfetto alla "Steve Harrington", ovvero il protagonista super popolare di «Stranger Things». Il suo segreto per volumizzare la chioma in modo così perfetto da far capitolare tutte le ragazze della scuola, lo svela all'amico un po' impacciato con il gentil sesso Dustin ed è una semplice lacca popolarissima negli anni Novanta: la Farrah ...

