Pallavolo – L’Italia femminile sfida la Turchia in un test-match ad Alassio

Pallavolo – Azzurrine d’argento ai Mondiali U20 : l’Italia ko contro il Giappone in finale : Campionati del Mondo Under 20 Femminili: la Nazionale italiana è medaglia d’argento La Nazionale Italia Under 20 Femminile ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria. In finale le ragazze di Massimo Bellano sono state sconfitte al tiebreak 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) dal Giappone al termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U20 : l’Italia stacca il pass per la finale - si giocherà il titolo iridato con il Giappone : La nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria Ad Aguascelientes (Messico) con una splendida rimonta la nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria. Domani mattina (ore 3 italiane) le azzurrine di Massimo ...

Pallavolo – Campionati Europei U16 : l’Italia stacca il pass per le semifinale - stesa anche la Serbia 3-0 : Le azzurre si sono assicurate il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 Giornata di verdetti nella pool B dei Campionati Europei under 16 femminili, con l’Italia che si è assicurata il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-22). Fasi finali conquistate ...

Universiadi 2019 – L’Italia della Pallavolo maschile d’oro a Napoli - Polonia ko 3-2 : Universiadi 2019: la Nazionale maschile conquista la medaglia d’oro A distanza di 49 anni la Nazionale maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e proprio come nel 1970 lo fa vincendo un oro; ottenuto questa sera al termine di una vera e propria battaglia giocata contro la Polonia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente e giocata a viso aperto con i ragazzi di Gianluca Graziosi in grado di raggiungere per ...

Universiadi 2019 – Le azzurre della Pallavolo d’argento a Napoli : l’Italia ko contro la Russia in finale : Universiadi 2019: le azzurre sono medaglia d’argento, la Russia vince 3-1 Si è chiusa con una medaglia d’argento l’avventura della nazionale italiana femminile alle Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli, di fronte a una bella cornice di pubblico, la formazione azzurra in finale è stata superata 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25) dalla Russia. Dopo un bellissimo torneo le ragazze di Paglialunga questa sera non si sono espresse al meglio e ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : l’Italia stacca il pass per la finale - gli azzurri battono la Francia 3-0 : Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere

Universiadi 2019 - l’Italia batte 30 l’Ungheria. Le ragazze della Pallavolo sono in finale : A Eboli l'Italia batte 3-0 l'Ungheria e si qualifica per la finale del torneo di Pallavolo Femminile delle Universiadi 2019. Le azzurre ora sfideranno la Russia, che ha eliminato il Giappone. Ottime risultati anche nella Pallanuoto. Il Settebello e il Setterosa sono in semifinale. Gli uomini affronteranno la Russia, le donne il Canada.