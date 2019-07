Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Ilmette un freno ai tatuaggi degli atleti. Nel paese del Sol Levante sono considerati simboli della mafia locale, la Yakuza, sono ritenuti un’offesanazionale. Non graditi. Dunque, scrive Il Giornale, i partecipanti al Mondiale diche si terrà indal 20 settembre e quelli che saranno alle Olimpiadi dell’estate prossima sono invitati a non averne dipinti sul corpo. Secondo le regole vigenti nel paese, inon potranno accedere a piscine, palestre, spa e altri luoghi pubblici. Accesso vietato e bando all’irezumi, termine usato daisi per quella body art tanto sgradita. Il numero uno dellaWorld Cup lo ha annunciato già da tempo: “Non forzeremo nessuno a coprire i tatuaggi, però ci piacerebbe che succedesse come segno di rispetto verso le nostre tradizioni” Contro questa decisione si è schierato con forza il ...

napolista : Niente tatuati ai #Mondiali di #rugby in #Giappone: un'offesa alla cultura nipponica - ilNapolista - Marilu_Mimi : Tu che ne sai che ne sai. Di quei dolori tatuati che non si cancelleranno mai, di quelle lacrime nascoste di quelle… -