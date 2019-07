De Magistris | “James o Icardi? I calciatori li sceglie il Napoli | noi siamo assetati di

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Il sindaco diLuigi De, a Radio Marte “L’Universiade è stato un grande successo, non scontato. E’ stato fatto un grandissimo lavoro e lo si è svolto in pochissimi mesi per cui la città ha risposto alla grande, si è fatta trovare pronta. In tanti non ci credevano, ma sono sempre stato fiducioso. Abbiamo realizzato impianti sportivi di livello olimpionico che ora sono a disposizione della città. Momenti come questi sono importanti per capire la nostra potenza e migliorarci. Poi, avere il San Paolo completamente ristrutturato significa aver messo la società nelle condizioni migliori per iniziare una stagione interessante perché il San Paolo, lo vedrete, è diventato davvero bello. È un altro stadio e c’è anche la sicurezza che gli eventi si potranno svolgere nelle condizioni ideali. Poi, la convenzione evita a De Laurentiis di avere i pensieri ...

NCN_it : #DEMAGISTRIS: 'UNIVERSIADE? GRANDE SUCCESSO!I MAXI-SCHERMI RESTANO AL SAN PAOLO E SU JAMES E ICARDI PREFERISCO...'… - SiamoPartenopei : De Magistris: 'Napoli ha impianti migliori d'Italia. San Paolo tutto nuovo. ADL? Basta veleni. James e Icardi...' -