Cisl | domani in presidio al Mit per sostenere ragioni protesta

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Ladi Roma Capitale Rieti, laLazio e la Fit-di Roma e Laziosaranno indi fronte al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in piazzale di Porta Pia, insieme agli altri sindacati confederali, con un obiettivo preciso: rimettere ‘in moto il Paese’. Vogliamo infatti ribadire,e rilanciare e le sacrosantedello sciopero nazionale dei Trasporti indetto per. Tutti i settori del trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio- ferroviario, taxi, merci e logistica, autonoleggio, marittimo e porti-parteciperanno alla, fatta eccezione per il Trasporto aereo, che scioperera’ il 26 luglio”. Cosi’ in un comunicato il segretario generale diRoma Capitale Rieti, Carlo Costantini, il segretario generale delladel Lazio, Enrico Coppotelli e il segretario generale della ...

