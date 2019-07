Fonte : repubblica

(Di lunedì 22 luglio 2019) La lite tra i due ragazzi, entrambi di origine albanesi, era cominciata nei giorni scorsi. L'aggressore, ancora minorenne e ospite di una struttura di accoglienza, ha colpito la vittima a un fianco. Inutile l'intervento eseguito dai medici in ospedale

repubblica : Udine: rissa in un parco tra giovanissimi, diciottenne ucciso a coltellate - libellula58 : RT @repubblica: Udine: rissa in un parco tra giovanissimi, diciottenne ucciso a coltellate - FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: Udine: rissa in un parco tra giovanissimi, diciottenne ucciso a coltellate -