Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di martedì 23 luglio

Fonte : oasport

Domani si concluderà la gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze dai Mondiali dalle. Gli ultimi due round (un obbligatorio e un libero) che assegneranno le medaglie. Una classifica ancora tutta da scrivere, ma che incredibilmente non vede in testa la regina Rhiannnan Iffland. L'australiana è solamente quinta e deve inseguire. In vetta c'è la messicana Jiminez davanti alla britannica Macaulay. IL PROGRAMMA DELLA GARA (MARTEDI' 23 LUGLIO) 23:05.00 Terzo Round 05.45 Quarto Round MONDIALI GWANGJU: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING Diretta tv su RaiSport e Rai Due Diretta streaming su Rai Play. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

