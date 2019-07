Sta andando a fuoco lo studio Enrico Mentana | terrore in diretta | gli riesce

Chieti. Auto si schianta contro una bisarca : operaio muore - Stava andando a lavorare : Incidente mortale questa mattina sulla Statale 16 al bivio in località Le Morge tra Torino di Sangro e Casalbordino: ha perso la vita un 39enne operaio della Sevel.Continua a leggere

E quindi - come Sta andando Alexandria Ocasio-Cortez? : Cosa ha fatto in questi mesi la deputata più giovane e discussa della politica statunitense, e come ha costruito la sua popolarità

Come Sta andando la caccia a M49 - c'è una foto : Una fototrappola ha immortalato oggi alle ore 9,29 l'orso M49 tra i boschi della Marzola, in Trentino poco lomnatno dall'area faunistica di Casteller, a Trento Sud, das dove è fuggito. L'orso M49 scappato dal recinto in Trentino è ancora in fuga e potrebbe essere a 100 chilometri dalle zone di ricerca. E' quanto ipotizzato al sito “L'Adige” da Daniela D'Amico, responsabile dell'ufficio comunicazione e promozione del Parco nazionale ...

Dreams : Media Molecule afferma che la versione early access Sta andando meglio del previsto : Dreams è una sorta di potente tool per sviluppare videogiochi pubblicato in versione early access su PS4 all'inizio del 2019, ora che i giocatori hanno potuto esplorarlo al meglio, Media Molecule ha fatto il punto della situazione.Come riporta WCCFTECH, durante un recente intervento al MCVUK, il co-fondatore di Media Molecule e Creative Director Mark Healey si è detto molto soddisfatto dai risultati che il gioco ha raggiunto ed ha lodato la ...

Come Sta andando la corsa alla Presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Mi si è chiuso l’anteriore e sono caduto. Stavo andando forte” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Olanda 2019 con una caduta, il Dottore è volato nella ghiaia nelle prime battute di gara ed è così finito a terra per la terza volta consecutiva dopo l’errore del Mugello e lo strike generato da Jorge Lorenzo a Barcellona. L‘alfiere della Yamaha stava cercando di rimontare dal 14esimo posto, il suo scatto dalla griglia di partenza era sembrato discreto e stava risalendo per cercare di andare ...

Come Sta andando Motorola? Ecco la situazione degli aggiornamenti : Motorola ha aggiornato l'elenco degli smartphone di questo popolare brand che possono già contare su Android 9 Pie. Scorriamolo insieme L'articolo Come sta andando Motorola? Ecco la situazione degli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Crediti deteriorati - ecco come Stanno andando le Gacs garantite dallo Stato : Le Gacs hanno di fatto trasformato, con il loro utilizzo da parte delle banche, il mercato italiano dei Crediti deteriorati. Si tratta di un mercato che ha fatto grandi...

I lavori per la costruzione della Tav Stanno andando avanti : Il cantiere Tav di Saint-Martin-de-la-Porte (foto: LaPresse/Nicolò Campo) Mentre in Italia ancora si discute sull’opportunità di costruire la Tav, la linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino con Lione ed è uno dei maggiori punti di scontro nel governo gialloverde, l’opera va avanti. Martedì 25 giugno il consiglio di amministrazione di Telt, il consorzio che gestisce i lavori di scavo del tunnel, ha pubblicato i cosiddetti ...

La TAV Sta andando avanti : Nonostante le grosse agitazioni di qualche mese fa stanno continuando i lavori per l'assegnazione dei bandi, che da ieri riguardano anche i lavori sul versante italiano

Come Sta andando la trattativa con l’Europa : I tempi perché l'Italia riesca a evitare la procedura d'infrazione sono molto stretti, e i piani del governo non così chiari

Ligabue - flop dello 'Start tour 2019' : "Non Sta andando come pensavo" : Ligabue sta portando nelle principali città italiane il suo 'Start tour 2019' che lo riporta sul parco dopo i problemi di salute e alle corde vocali avuti nel 2017. Questa è già una bellissima notizia considerando anche che il cantante di Correggio è molto amato, ma le notizie non sono finite infatti questo tour 2019 non sta portando grande soddisfazione a Ligabue ed al suo team di lavoro....Continua a leggere

Il mio tour non Sta andando come pensavo! Ligabue torna a cantare : tornato a cantare dopo l’operazione alle corde vocali, il rocker di Correggio confessa sui social l’amarezza per la scarsa affluenza di pubblico. Luciano Ligabue non nasconde una certa amarezza per come sta andando il tour negli stadi italiani che l’ha visto tornare sul palco dopo tanti mesi. In un post affidato ai suoi account social, il rocker di Correggio ha ammesso che il numero di biglietti venduti è stato inferiore ...

Ligabue ammette il flop del tour : "Non Sta andando come pensavamo" : Non è andata come pronosticato. Il numero di biglietti venduti per il tour 2019 di Luciano Ligabue è stato inferiore rispetto alle aspettative e ad ammetterlo è lo stesso cantante con un post su Facebook. “Il tour è cominciato”, scrive Ligabue, “e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, ...