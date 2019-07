Roma Capitale e Atenei romani insieme per mobilità sostenibile studenti

Italiano Rally - Basso vince il 7 Rally Roma Capitale : Giandomenico Basso e il suo navigatore Lorenzo Granai hanno vinto il 7 Rally di Roma Capitale, quinta tappa del Campionato Italiano Rally e valido anche come prova del Fia European Rally Championship 2019. Basso ha conquistato la vittoria assoluta a bordo della sua Skoda Fabia R5 e ha preceduto lequipaggio della Orange1 formato da Campedelli e Canton su Ford Fiesta R5. Terza posizione per il duo Crugnola-Ometto, su unaltra Skoda Fabia R5.Un ...

Ha regalato forti emozioni fino all'ultimo metro il 7° Rally di Roma Capitale che ha vissuto lo show conclusivo tra le migliaia di spettatori a Ostia, con un podio tutto tricolore per il 5° round di Campionato Europeo e Italiano Rally. Hanno vinto Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, l'equipaggio della Metior

Roma - allerta terrorismo/ Ragazzo siriano "Domani andrò in paradiso nella capitale" : Roma, allerta terrorismo. Un Ragazzo siriano di 25 anni intercettato ha detto: "Domani andrà in paradiso nella capitale". Cosa sta succedendo?

Nuoto - Europei a Roma in contrasto con la Ryder Cup? Barelli (Fin) : “Clausola illegittima - Capitale rinuncerà a Sei Nazioni o Giro?” : Una “clausola risibile” e “illegittima“. È furente Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e della Lega Europea Nuoto. La notizia è quella apparsa su Il Fatto Quotidiano: il Governo italiano si è impegnato formalmente con gli organizzatori della Ryder Cup di Golf a far sì che la città di Roma non ospiti, nel 2022, altre manifestazioni sportive di livello internazionale “in concorrenza” con ...

Hyundai Rally Team Italia partecipa al Rally di Roma Capitale 2019, valevole per il CER e il CIR. Dopo le prime tre tappe del Campionato Italiano Rally Terra, Umberto Scandola e Guido D'Amore torneranno sulla Hyundai i20 New Generation in versione R5 sulle strade dello spettacolare Rally capitolino, in programma dal 19 al 21 luglio

Tre Abarth 124 Rally al via del Rally di Roma Capitale, quinta prova dell'ERC e quarto appuntamento dell'Abarth Rally Cup, monomarca riservato alle Abarth. Una gara che ha già visto l'Abarth 124 affermarsi e dimostrare la propria competitività nel 2017 e nel 2018, giocando un ruolo da protaginista nella Coppa FIA R-GT. Nel 2017 Fabrizio

De Luca : Terra dei Fuochi ora è a Roma - Capitale ridotta a discarica : Napoli – “La Terra dei Fuochi oggi non e’ in Campania ma altrove, oltre Roma, Roma compresa”. Questo l’attacco del governatore Vincenzo De Luca durante l’assemblea Campania per l’Ambiente promossa dalla Regione all’hotel Royal Continental di Napoli. “A Roma sono vaccinati, quelli della decrescita felice e dei rifiuti zero – aggiunge De Luca riferendosi alla sindaca Virginia Raggi e al ...

Nuoto – Roma punta agli Europei - la Capitale pronta a presentare la sua candidatura per la rassegna 2022 : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...

Rifiuti a Roma - “La capitale d’Italia sprofonda nella spazzatura” : ecco come i giornali esteri descrivono la Città Eterna : “La capitale italiana sprofonda nella spazzatura”: questo il titolo di un articolo che la tedesca Bild dedica al problema dei Rifiuti che affligge Roma. La testata tedesca parla di “enormi mucchi per le strade e persino torri nelle immediate vicinanze del Colosseo. Da anni, Roma non ha il problema dei Rifiuti sotto controllo”. E si fa accenno anche ai problemi che potrebbero derivarne per la salute, soprattutto a causa delle allarmanti invasioni ...

Piani strategici sviluppo economico e urbano Roma Capitale : Un progetto politico-strategico che potenzi il tessuto produttivo di Roma, in connessione con gli strumenti di Pianificazione urbanistica, infrastrutturale, e

Battisti : per Rally Roma Capitale contributo di 8mila euro : Roma – “L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha deliberato un contributo di 8 mila euro per il Rally di Roma Capitale, evento automobilistico internazionale, che oltre ad interessare la citta’ eterna vede coinvolta anche la Provincia di Frosinone. La citta’ di Fiuggi sara’ sede del Parco assistenza, scelta per il terzo anno consecutivo, di fatto centro nevralgico del Rally e molti comuni ...

Emergenza rifiuti nella Capitale - l’appello : “Romani - fate meno spazzatura” : La crisi rifiuti persiste a Roma e la presidente di Ama, Luisa Melara, rivolge un appello ai cittadini. “La città di Roma – fa sapere in una nota – ha bisogno, in questa fase molto complessa, di trovare spazio per collocare a trattamento almeno 2.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana. Gli impianti del Lazio che a seguito dell’ordinanza e dopo i nostri appelli hanno risposto, offrono maggiori spazi per sole ...

Emergenza rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

Rifiuti a Roma - Ama al lavoro per tamponare emergenza. Compattatori all’opera in diverse zone della capitale : “L’Ama è impegnata con i suoi vertici e le sue maestranze per superare nel più breve tempo possibile l’attuale situazione complessa ed evitare possibili emergenze”. Lo dichiara l’ad di Ama Massimo Ranieri. L’attuale situazione, spiega Ranieri, riguarda “la raccolta dei Rifiuti e deriva dal gap fra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma e i conferimenti ridotti da ...