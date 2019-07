Gone su Rete 4 il procedurale con Chris Noth | le puntate di lunedì 22 luglio

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 22 luglio 2019)su4 in prima tv freeex di Sex and the City e The Good Wife a caccia di persone scomparseArriva in prima tv in chiaro da22sutrasmesso quasi un anno fa da Premium Crime e Infinity, un poliziesco dedicato ai casi di persone scomparse. Protagonista èfamoso per il ruolo di Mr. Big in Sex and the City e Peter Florrick in The Good Wife. Accanto a lui Leven Rambin vista in Hunger Games, True Detective e Grey’s Anatomy.La serie è ispirata a One Kick, romanzo di Chelsea Cain, autrice di narrativa che ha trovato spazio nella classifica dei bestseller del New York Times.è la prima coproduzione di NBCUniversal International Studios, in collaborazione con RTL e TF1, canali tedesco e francese, un accordo nato per proporre crime-drama globali ma con lo spirito americano. Curiosamente lo show ha debuttato in ...

