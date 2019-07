Ucraina | exit poll | partito del presidente al 43 | 9% Staccato il candidato di Putin

Ucraina - exit poll : Zelensky in testa : 19.27 I primi exit poll delle elezioni legislative ucraine hanno dato il partito di Volodymyr Zelensky, "Servo del popolo", in testa con il 44% dei voti. Un risultato annunciato per l'ex comico divenuto presidente ad aprile, che i sondaggi alla vigilia del voto davano tra il 42 e il 52%.