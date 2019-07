Svelate le copertine di Death Stranding | uscita su PS4 in esclusiva solo temporale?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 21 luglio 2019) Dopo l'addio a Konami, Hideo Kojima è pronto a darein pasto ai suoi (tantissimi) fan. Ma anche ai videogiocatori più curiosi, che sono affascinati dalla prossima avventura in terza persona modellata dallo stesso creatore della saga stealth di Metal Gear. Un titolo che vedrà la partecipazione di numerose star internazionali, con in testa l'attore Norman Reedus, noto al grande pubblico per il ruolo di Daryl Dixon nella serie TV The Walking Dead. E che debutterà sulle nostre PlayStation 4 il prossimo 8 novembre. E se è vero che a San Diego è in pieno corso l'edizione 2019 del Comic-Con, dalla stessa kermesse arriva qualche dettaglio inedito anche per. Nel corso del panel Hideo Kojima: Master Storyteller, il game designer dagli occhi a mandorla ha infatti svelato ufficialmente ledell'edizione Standard e della Steelbook. Entrambe le cover ...

OptiMagazine : Svelate le copertine di #DeathStranding - uscita su #PS4 in esclusiva solo temporale? -