Sciame sismico in Sicilia | 9 scosse di terremoto a Menfi

Terremoto in Sicilia - si intensifica lo Sciame sismico tra Sciacca e Menfi : nuove scosse - cresce la paura [MAPPE e DATI] : Si intensifica lo sciame sismico che da giorni sta interessando la Sicilia sud/occidentale, in provincia di Agrigento, con decine di scosse tra Sciacca e Menfi. Stamattina alle 11:41 una scossa di magnitudo 2.8 a 9.5km di profondità è stata distintamente avvertita dalla popolazione e dai numerosi turisti presenti nell’area, seguita da un’altra scossa di magnitudo 2.2 a 8.8km di profondità alle 11:57. Nei giorni scorsi, già numerose ...

Terremoto Catania : altra scossa vicino ad Adrano - prosegue lo Sciame sismico sull’Etna [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto 2 km a nord-ovest di Adrano, in provincia di Catania, alle 18:48:50 (ora italiana) ad una profondità di 20km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le mappe relative al sisma. Questa scossa arriva dopo il Terremoto MI 3.9 delle 6:38 di stamattina che ha avuto epicentro 1km a sud-est di Adrano. La scossa ...

Terremoto M3.9 a Catania : “E’ parte di uno Sciame sismico - forse frutto di una frattura interna dell’Etna” : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato questa mattina a 1 km sudest da Adrano (Catania), alle 06:38:27, ad una profondità di 18 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). La scossa ha portato alla sospensione per verifiche all’infrastruttura della circolazione ferroviaria fra Catania centrale Bicocca, sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Caltanissetta. Il traffico è ...

La California continua a tremare : lungo Sciame sismico dopo il terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California, è tornata la paura ...

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...

Ennesima scossa di terremoto in Calabria : Sciame sismico nell'area fra Reggio e Vibo : Alle 11:15 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, interessata nelle ultime settimane da un lungo sciame sismico. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di ...

Terremoto in Calabria - continua lo Sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...

Sciame sismico nelle Isole Eolie : numerose scosse di terremoto tra Alicudi e Filicudi [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nelle Isole Eolie, in particolare tra Alicudi e Filicudi: gli eventi tellurici nell’area hanno avuto magnitudo tra 3.1 e 1.5 e ipocentro tra 8 e 10 km. Di seguito i dati INGV in dettaglio. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-06-08 03:32:58 ML 2.1 Isole Eolie ...

Terremoto - Sciame sismico nello Stretto di Messina : 11 scosse in 48 minuti sulla faglia del 1908 [MAPPE e DATI] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando lo Stretto di Messina, una delle aree d’Europa a più alto rischio terremoti e maremoti. Lo sciame è fortunatamente caratterizzato da scosse di lieve entità: la più forte è stata di magnitudo 2.2, ma complessivamente ci sono state 11 scosse di Terremoto nell’arco di 48 minuti nel pomeriggio di oggi, la prima alle 15:22 e l’ultima alle 16:10. L’epicentro è stato in mare, ...

Terremoto - violento Sciame sismico in Albania : epicentro a Coriza - paura anche in Grecia e Puglia [MAPPE e DATI] : Una violenta serie di scosse di Terremoto ha colpito nelle ultime ore l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia. Le scosse più forti sono state di magnitudo 5.0: la prima alle 06:26 di stamattina, la seconda della stessa intensità alle 06:33 dopo pochi minuti, la terza alle 09:00, intervallate da numerose altre scosse meno violente ma comunque di magnitudo superiore a 4. L’epicentro delle scosse è stato vicino la città di ...