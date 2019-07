È morta l'attrice Ilaria Occhini: La compagna dello scrittore Raffaele La Capria aveva 85 anni

Stephanie Niznik - morta l’attrice statunitense. Era Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood” : Stephanie Niznik, attrice statunitense, è morta a 52 anni. A dare la notizia il sito di Variety: il decesso risale al 23 giugno ma solo ora è stato reso noto. Stephanie era conosciuta per aver interpretato Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood”. Non si hanno informazioni sulle cause della morte e la famiglia ha scelto di non parlare. La carriera televisiva di Stephanie conta partecipazioni in serie conosciute e apprezzate, da ...

Valentina Cortese è morta : causa morte e chi era l’attrice. La carriera : Valentina Cortese è morta: causa morte e chi era l’attrice. La carriera Nata l’1 gennaio 1923, è morta all’età di 96 anni l’attrice italiana Valentina Cortese. Sin dagli anni ’40 il suo è stato uno dei nomi più apprezzati sia del cinema che del teatro italiano. Grazie al suo talento, la sua fama ha superato negli i confini nazionali riuscendosi ad imporre all’attenzione di un pubblico ...

Lisa Martinek morta all’Elba : l’attrice tedesca ha avuto malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. Martinek, come ha precisato l’avvocato della famiglia, Christian Schertz al «Berliner Kourier», è morta venerdì scorso.\\ Nel pomeriggio della stessa giornata l’attrice si trovava a Marciana Marina e si ...

