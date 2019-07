Blizzard | il co-fondatore Frank Pearce lascia la compagnia

Fonte : eurogamer

(Di domenica 21 luglio 2019) Poche ore faha annunciato il suo ritiro daEntertainement, della quale, insieme a Allen Adham e Mike Morhaime, ne è stato uno dei co-fondatori nel lontano 1991."È giunto il momento per me di allontanarmi dae passare il testimone alla prossima generazione di leader.", affermain un sentito messaggio di commiato pubblicato sul sito ufficiale della."Il mio viaggio come parte della community diè iniziato oltre 28 anni fa. Allen Adham mi ha offerto l'opportunità di unirmi a lui e a Mike Morhaime nella loro avventura e sogno di realizzare videogiochi. I videogiochi erano una passione che abbiamo condiviso e io avevo solo la fugace speranza di realizzare dei giochi un giorno. La decisione fu semplice per me. L'offerta di Allen era la migliore chance che ho pensato potessi mai avere. Con il senno di poi, mi rendo conto di quanto sono ...

Eurogamer_it : Il co-fondatore di Blizzard, Frank Pearce, ha lasciato la compagnia dopo ben 28 anni di carriera - infoitscienza : Blizzard, il co-fondatore lascia lo studio dopo 28 anni - iCrewPlay : Il co-fondatore di Blizzard lascia la società dopo 28 anni -