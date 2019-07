Ballando con le stelle | Milly Carlucci | Sara Di Vaira fa una rivelazione

Milly Carlucci si confessa : “Ballando ha cambiato anche me - vi spiego come” : Milly Carlucci, le parole sulle storie dei concorrenti di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha raccontato come Ballando le stelle ha cambiato la sua vita. Al momento la conduttrice si sta godendo qualche giorno di vacanza, ma non saranno molti perché presto sarà già al lavoro per Ballando on the road, lo spin off […] L'articolo Milly Carlucci si confessa: “Ballando ha cambiato anche me, vi spiego come” proviene da Gossip e ...

Suor Cristina dopo Ballando con le stelle : “La tv non mi interessa” : Ballando con le stelle, Suor Cristina torna a parlare delle polemiche: “Ho saputo affrontarle!” Circa un mese e mezzo dopo la fine della sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle 2019, Suor Cristina ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia. Con l’intervista in questione la religiosa è tornata a commentare le numerose polemiche che ...

Pamela Prati pensa a Ballando con le stelle?/ Video la maestra Ornella Boccafoschi... : Pamela Prati sbarca a Ballando con le stelle? La showgirl appare in un Video pubblicato su Instagram con la maestra Ornella Boccafoschi e...

Suor Cristina fa un racconto doloroso e torna a casa dopo Ballando : Ballando con le stelle, Suor Cristina torna dalla sua famiglia: “Una volta ho rinnegato Gesù” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Suor Cristina, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha riscosso un notevole successo, pur non arrivando in finale. Intervistata, dunque, per il settimanale appena citato, Suor Cristina ha fatto ...

Le hanno spaccato un tendine! La denuncia a Ballando con le stelle : Che il rapporto di Giuliana De Sio con Ballando con le stelle non sia esattamente una luna di miele si era capito fin dai primi giorni all’interno del programma. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attrice aveva rincarato la dose e dipinto la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci come qualcosa di molto simile a un incubo.\\ “Ballando è stata un’esperienza orribile. Di un orribile interessante, che mi fatto ...

Pupo : "Quando mi propongono Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show - mi sento offeso. Sono professionista" : Pupo non vuole più stare in tv. Sono lontani in cui Barbara D'Urso lo ha spedito in Brasile come inviato della seconda edizione de La Fattoria (effettivamente Sono trascorsi 15 anni). "Mi hanno chiesto di fare il giudice a Ora o Mai Più, a Sanremo Young con la Clerici, di essere concorrente a Ballan

Pupo : “Mi hanno chiesto di essere concorrente a Ballando con le stelle e Tale e Quale Show. Ti rendi conto? Mi sento umiliato e offeso da queste proposte” : “C’è poco da fare: Pupo è la vera rockstar italiana“. Inizia così un’intervista al cantante toscano pubblicata su Rolling Stone (a firma Gaspare Baglio) e noi di FQMagazine non potremmo essere più d’accordo. Il 4 e l’11 luglio, su Rai2, Pupo condurrà Un’estate fa, un programma che si occupa di tormentoni estivi e a questo proposito, non può mancare il racconto sulla ‘nascita’ di Gelato al Cioccolato: ...

Milly Carlucci - show con ascolti record dopo Ballando : “Un sogno!” : Il sogno del podio, Milly Carlucci si racconta: “Con questo show ho realizzato un desiderio” Debutto col botto per il nuovo programma di Milly Carlucci, “Il sogno del podio”, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai5. Come si legge sul numero di DiPiùTv uscito oggi in edicola, infatti, la prima puntata de Il sogno del podio ha registrato ascolti pari al triplo della media abituale della rete. Intervistata proprio per ...

Carolyn Smith dopo Ballando con le stelle : “Ho avuto giorni terribili” : Carolyn Smith dopo Ballando racconta: “Per il tumore ho passato giorni terribili” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito ieri in tutte le edicole Carolyn Smith, parlando della sa battaglia contro il tumore e dell’ultima fortunata edizione di Ballando con le stelle, conclusasi il 31 maggio scorso con la vittoria si Lasse Matberg. Sul tumore, che lei ha sempre ...

Carolyn Smith - la giudice di “Ballando con le stelle” ricomincia la chemio. Il suo messaggio su Instagram : “Sorrido e non mollo” : Carolyn Smith ha ricominciato la sua personale lotta contro un tumore. La giudice di Ballando con le stelle aveva sospeso la partecipazione al programma a causa di una trombosi al braccio che l’aveva colpito poco prima delle semifinali. Su Instragram, la coreografa inglese ha annunciato di potersi sottoporre al trattamento dopo il via libera dei primi test. “Sorrido e non mollo mai. Oggi riparte il mio percorso, c’è ancora da ...

Nunzia De Girolamo dopo Ballando con le stelle : “Ho fatto una pazzia” : Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo si racconta: “Una pazzia? L’ho già fatta!” Si è raccontata con una breve intervista pubblicata nella sezione ‘Vip e animali’, sulle pagine di NuovoTv Nunzia De Girolamo, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha danzato in coppia con Raimondo Todaro. Nell’intervista in questione, l’ormai ex concorrente dello show del sabato sera di Rai1 ...

Lasse Matberg e Sara Di Vaira innamorati dopo Ballando con le Stelle? Lei rivela la verità : Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono innamorati dopo Ballando con le Stelle? I vincitori dell'edizione 2019 del programma condotto da Milly Carlucci sembrerebbero sempre più vicini. Sui...

Ballando con Le Stelle : La Dichiarazione Shock dell’Ex Compagna di Dani Osvaldo! : Si è da poco conclusa la quattordicesima edizione di Ballando Con Le Stelle. In queste ore però l’ex Compagna del finalista Dani Osvaldo, ha rilasciato su di lui delle dichiarazioni sconcertanti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta! Ballando Con Le Stelle: Elena Braccini rivela alcuni retroscena inediti che riguardano il suo ex compagno Dani Osvaldo! Si sono da poco spenti i riflettori sulla quattordicesima edizione dello show ...

Milly Carlucci a Blogo : "Il successo di Ballando (nonostante budget ridotto e palinsesto) e il rapporto con Maria De Filippi" : "Il dualismo con Maria è un fatto creato dalla stampa, che tutto sommato devo ringraziare. Grazie a questo fatto, sembra che ogni sabato sera ci sia il derby dell'anno. Anche nelle altre serate c'è Canale 5 contro Rai1, ma il sabato sembra una serata epica. Quindi grazie, avete portato l'interesse". Milly Carlucci risponde così quando, a margine dell'intervista per il lancio del suo nuovo programma in onda su Rai 5, Il sogno del podio, ...