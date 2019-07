Mod in arrivo sul Microsoft Store?

Occhio - la Modalità Incognito di Google Chrome non è in incognito sempre : fix in arrivo : Con la versione 76 di Google Chrome, in rilascio il 30 luglio, Google "tapperà" i buchi utilizzati dai siti Web per verificare la presenza del framework FileSystem L'articolo Occhio, la Modalità incognito di Google Chrome non è in incognito sempre: fix in arrivo proviene da TuttoAndroid.

L'uomo Moderno arrivò in Europa dall'Africa 150 mila anni prima di quanto si credesse : L'uomo moderno ha lasciato l'Africa molto prima di quanto si pensasse e lo ha fatto in più ondate: lo dimostrano i resti fossili di homo sapiens più antichi mai individuati in Eurasia, scoperti in Grecia, che risalgono a 210 mila anni fa. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, si deve al gruppo dell'università tedesca Eberhard Karl di Tubinga coordinato da Katerina Harvati. Sul piano ...

Ecco tante novità in arrivo su App Google - anche per la Modalità guida e Google Lens : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando L'articolo Ecco tante novità in arrivo su App Google, anche per la Modalità guida e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Destiny 2 : Bungie sta per apportare Modifiche alle microtransazioni con l'arrivo di Ombre dal Profondo : Bungie ha delineato i piani per modificare il negozio dell'Everversum all'interno di Destiny 2.Come riporta VG247, tutto è iniziato con l'arrivo della Stagione della Ricchezza che ha ridisegnato il negozio, ma i piani di Bungie sembra essere molto più ambizioso.Innanzitutto l'armatura acquistata dal negozio dell'Everversum non porterà più vantaggi. Questo è in parte un effetto collaterale del livello dovuto all'arrivo di Ombre dal Profondo. ...

I Modà stanno per tornare : in arrivo nuovo album e tour : La conferma ufficiale è arrivata! The post I Modà stanno per tornare: in arrivo nuovo album e tour appeared first on News Mtv Italia.

Whatsapp : in arrivo la dark Mode : nuovo aggiornamento : Whatsapp: in arrivo per gli utenti una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato un nuovo aggiornamento.