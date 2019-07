GAS NELLA METRO DI LONDRA Due uomini in fuga | Polizia gli dà la caccia

Paura a Londra - attacco con GAS lacrimogeno nella metro : caccia a due uomini : Diverse persone intossicate a Oxford Circus, nessuna sarebbe in condizioni gravi. La polizia cerca due uomini, ma non è chiaro se si tratti degli autori dell'attacco. Diffuse le immagini delle telecamere di sorveglianza che li riprendono.Continua a leggere

Diffondono GAS NELLA metropolitana di Londra : caccia a due uomini : Si tratta di due bianchi, uno con i capelli scuri sui trent'anni e un altro con i capelli rossicci che sembra un po' più giovane.

Campionati Europei BMX – Radaelli oro nella gara Cruiser - GASparoli è d’argento nella categoria Allievi : Marco Radaelli trionfa nella prima giornata di gare e si conferma re dei Cruiser Allievi, Tommaso Gasparoli chiude in bellezza con un argento nella stessa categoria Si chiude con un’altra bellissima medaglia azzurra l’edizione 2019 dei Campionati Europei BMX. A conquistare il secondo gradino del podio è Tommaso Gasparoli, che nella categoria Allievi non fa sconti a nessuno e si prende un meritatissimo argento. La prima vittoria ...

Allarme per la presenza di GAS sarin - evacuati alcuni uffici nella sede di Facebook : Un portavoce di Facebook, Anthony Harrison, ha confermato che 4 edifici del suo quartier generale a Menlo Park, in California, sono stati evacuati per «un pacco sospetto» arrivato in mattinata nella struttura di smistamento della posta. «Abbiamo evacuato 4 edifici e stiamo conducendo un’inchiesta in coordinamento con le autorità locali», ha precis...

USA. Allarme GAS sarin nella sede di Facebook - evacuato il quartier generale : L'Allarme nella sede nella Silicon Valley è scattato dopo che, una macchina che esegue una scansione su tutti i pacchi in arrivo nel quartier generale di Facebook ha lanciato un avviso per una possibile presenza di sarin, un gas classificato come arma di distruzione di massa.Continua a leggere

16 persone sono morte nella ressa in uno stadio in MadaGAScar - al termine di una parata per la festa dell’indipendenza : 16 persone sono morte nella ressa in uno stadio in Madagascar, al termine di una parata per la festa dell’indipendenza mercoledì a Antananarivo, la capitale del paese. Non è ancora chiaro cosa sia successo: sembra che l’incidente sia avvenuto quando le

La "rivoluzione" della Cedu sull'erGAStolo ostativo era già nella nostra Costituzione : Se la sentenza Cedu sul caso “Viola c. Italia” sulla non compatibilità con l’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo dell’ergastolo ostativo, quello del “fine pena mai” o ancora del “fine pena 31.12.9999”, fa balzare dalle seggiole tutti noi che crediamo nello stato di diritto, e fa p

GAS serra - i Paesi Ue più virtuosi nella riduzione : Germania, Gran Bretagna e Italia sono i Paesi più virtuosi dell'Unione europea in termini di riduzione assoluta dei gas serra rilasciati in atmosfera dal 1990 al 2017; la Spagna è invece il fanalino di coda della lista dei 28 compilata dall'Agenzia europea per l'Ambiente (European Environment Agency). Nell'arco di questi 27 anni la Spagna ha addirittura accresciuto del 17,9% le emissioni di gas serra, un aumento ...