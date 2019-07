Bibbiano | Salvini dà la colpa al Pd | “Che schifo la sinistra che fa business sui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) L’indagine dei presunti affidi illeciti asempre più strumentalizzata dai partiti per le proprie campagne politiche. Dopo gli attacchi in diretta su Rai 1 di Luigi Di Maio, oggi è il turno di Matteoche ha annunciato di voler andare “presto” a fare visita al paese in provincia di Reggio Emilia: “Questi crimini non possono e non devono restare impuniti”. Nell’inchiesta Angeli&Demoni, che a fine giugno ha travolto i servizi sociali della Val d’Enza, è infatti coinvolto anche il sindaco dem Andrea Carletti. Il primo cittadino è però indagato per abuso d’ufficio e, come specificato dallo stesso pm Marco Mescolini, non ha accuse in concorso con le violenze ai bambini. Ovvero “risponde soltanto della presunta violazione della normativa per gli appalti“. Carletti si è anche autosospeso dal Partito democratico. ...

HuffPostItalia : Caso Bibbiano, Salvini cavalca l'odio social contro il Pd - AndreaRomano9 : Salvini e Di Maio assolutamente allineati su #Bibbiano: identico sciacallaggio su delicatissima inchiesta su minori… - gennaromigliore : #Salvini cerca in tutti i modi di spostare l’attenzione dalle sue complicità in #moscopoli, con interessi stranieri… -