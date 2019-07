TripAdvisor multato dal Consiglio di Stato perché le recensioni non sono “vere e

tuttoandroid

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ildiha comminato una multa a, confermando i dubbi sull'autenticità e quindi sull'affidabilità delle. L'articolodaldilenon“vere e autentiche” proviene da TuttoAndroid.

AnnaMariaCastel : TRUFFADVISOR!'FALSE E INATTENDIBILI', TRIPADVISOR MULTATO DI 100MILA EURO PER RECENSIONI-TRUFFA - zazoomnews : False e inattendibili : Tripadvisor multato di 100mila euro per recensionitruffa - #False #inattendibili… - Alessia39239025 : RT @_DAGOSPIA_: TRUFFADVISOR!'FALSE E INATTENDIBILI', TRIPADVISOR MULTATO DI 100MILA EURO PER RECENSIONI-TRUFFA -