Stragi d' Italia | le copertine dell' Espresso

Le Stragi dopo le feste! Sulle strade italiane il sangue di 5 ragazzi : Nel vibonese morti tre 20enni: erano stati in discoteca. Pisa, scontro fatale per due giovani. Una lunga scia di sangue nel weekend ha unito le strade italiane. A perdere la vita, tra la Calabria e la Toscana, sono stati cinque ventenni. A Spadola, in provincia di Vibo Valentia, sono morti Salvatore Farina di 21 anni, un suo cugino e omonimo di 23 e Natale Chiera di 19 anni, reduci da una serata in discoteca insieme ad un quarto amico, il ...