Stalking | pene più severe col Codice Rosso

(Di giovedì 18 luglio 2019)piùper il reato didopo l'approvazione del, il testo di legge che modificapenale,di procedura penale e altre disposizioni di legge in materia di violenza sulle donne compreso il «revenge porn». La nuova legge, sostenuta dai ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, relatrice Stefania Ascari (M5s), è stata votata in Senato con 197 voti favorevoli (M5s, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e autonomie) e 37 astenuti (Pd e Leu). Leper il reato dicambiano dagli attuali «da sei mesi a 5 anni» per diventare «da un anno a 6 anni e sei mesi». Che cos'è loCol termine inglese di(braccare, fare la posta) si intendono insistite condotte persecutorie, compresi comportamenti invadenti e intromissioni, ...

