Migranti | scontro tra Salvini e Francia e Germania al vertice Ue | “No al principio del

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ancora tensioni a livello europeo sul fronte: ètra l’Italia da un lato e lae ladall’altro sui porti di sbarco. Il ministro dell’Interno Matteo, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia aldel porto più vicino per l’approdo dei, appoggiato dal collega maltese. Parigi e Berlino insistono invece per far approvare un documento sugli sbarchi che vincoli in tal senso i paesi che affacciano sul Mediterraneo. La discussione, che è iniziata mercoledì e continuerà nella giornata di oggi, arriva dal tavolo in corso a Helsinki, in occasione deltra ministri Ue. Dopo un primo confronto con i tecnici, i ministri dei quattro Paesi – oltre a Matteoci sono i colleghi di, Horst Seehofer,, Christophe Castaner, e Malta, Michael Farrugia – hanno dialogato da soli ...

