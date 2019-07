Luciano De Crescenzo morto a 90 anni | scrittore e filosofo | fu una star della tv

Chi è Paola - la figlia di Luciano De Crescenzo : Paola è la figlia , amatissima, di Luciano De Crescenzo , celebre scrittore e filosofo italiano. Brillante, ironico e a tratti malinconico, De Crescenzo ha scritto un pezzo di storia della letteratura italiana, pubblicando ben 50 libri e vendendo più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Un grande successo, che però non l’ha mai cambiato, e a cui ha contribuito anche Paola , la figlia nata dalle nozze con Gilda, il suo grande amore. Amico ...

Addio - Luciano De Crescenzo. L’artista napoletano aveva 91 anni. Lo scrittore si è spento tra l’affetto dei sui cari : Luciano De Crescenzo è morto. Un artista infinito si è spento per sempre. È scomparso poco fa a Roma a 91 anni, dov’era ricoverato da alcuni giorni. Artista poliedrico, napoletano doc: scrittore, regista, attore e autore che arrivò al grande pubblico dapprima come ironico divulgatore della filosofia, autore di bestseller di saggistica tradotti in decine di lingue e poi come regista, attore e conduttore televisivo. De Crescenzo era nato il 20 ...