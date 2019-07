A Terrasini è obbligatorio baciarsi | ecco la città dell’amore di Sicilia

direttasicilia

(Di giovedì 18 luglio 2019) A. “Kiss, please, in questo luogo e”. Così spunta nel paese in provincia di Palermo un cartello che obbliga a. Il cartello con il curioso obbligo è spuntato sul lungomare. E cosìsi trasforma nelladell’amore digrazie al cartello che ora “impone” il bacio una volta giunti sul lungomare. E al tramonto tutto è ancora più bello aseduti sulle panchine letterarie installate nei giorni scorsi. “Un vero e proprio imperativo categorico quello che lanciamo a chiunque si trovi a passare dal nostro bellissimo piazzale”, dice l’assessore al Turismo del Comune diVincenzo Cusumano. L’idea prende spunto da Trentinara, un comune del Cilento, dove è gia stato appeso un cartello come questo. “L’invito a baciare la persona amata nel punto ...

