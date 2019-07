Un attacco hacker può manipolare foto | video e audio su Whatsapp e Telegram

Il Gran Prix dei droni di Torino è stato interrotto da un attacco hacker : La prima serata del Grand Prix dei droni di Torino è stata interrotta da un attacco hacker. Durante la competizione, che vede sfidarsi sette squadre internazionali, dei criminali informatici si sono frapposti nelle trasmissioni che collegano i telecomandi dei piloti agli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr). Per almeno un quarto d'ora, i partecipanti hanno avuto difficoltà a governare i quadricotteri, mentre sugli schermi dei loro radiocomandi ...

L’ong Mediterranea denuncia : attacco hacker russo alla raccolta fondi per la nave Alex : I migranti a bordo del veliero Alex (foto: -/AFP/Getty Images) L’organizzazione non governativa (ong) Mediterranea, impegnata nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo, ha denunciato sui social network di essere stata vittima dell’attacco di alcuni hacker russi. Secondo la ong, obiettivo della campagna era cercare di ostacolare la raccolta fondi in corso per pagare le sanzioni, previste dal decreto sicurezza, inflitte al veliero ...

British Airways - multa da 200 milioni di euro per l’attacco hacker con furto dei dati di 380mila passeggeri : Maxi multa da 183 milioni di sterline, pari a 204 milioni di euro, per la compagnia aerea britannica British Airways dopo l’attacco hacker subito l’anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione, riporta l’Independent, è stata annunciata dall’Information Commissioner’s Office (Ico), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, che la notificherà alla ...

Se gli hacker della Cina vanno all’attacco delle big tech : Cybersecurity (Getty Images) Qualche mese fa, si era parlato della fine della tregua tra Cina e Stati Uniti. Dopo gli accordi siglati tra Barack Obama e Xi Jinping nel 2015, l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump ècoinciso con una ripresa degli attacchi informatici lanciati dalla Repubblica Popolare per colpire entità statunitensi. A giudicare dall’inchiesta pubblicata da Reuters, però, questo periodo di tregua è stato più una vana speranza ...

Pd - il partito si sente sotto attacco : “Incursioni hacker - blitz di Forza Nuova e diffamazioni social : adesso basta” : Una presunta incursione di un hacker e un blitz non riuscito da parte di simpatizzanti di Forza Nuova. E ora il partito Democratico si sente sotto attacco. “Denunciamo una macchinazione sul web cui è seguita un’iniziativa politica”, ha detto il responsabile della comunicazione, Marco Miccoli. Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì. Proprio nei minuti antecedenti ad un incontro con la stampa convocato nella sede ...

Il Google russo - Yandex - è finito sotto attacco hacker : Yandex, il logo del motore di ricerca russo vittima di un attacco di Cyber-spionaggio tra ottobre e novembre 2018. (foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Alcuni hacker hanno violato il Google russo, Yandex, utilizzando un malware con l’intento di spiare gli account degli utenti. L’accusa di Mosca è che il gruppo abbia operato al soldo di qualche autorità occidentale. Yandex è la più grande società di venture technology della Russia e il ...

Nuovo attacco hacker via pec con l’esca di una finta fattura : Email di phishing (Getty Images) I ricercatori di sicurezza informatica di Eset hanno segnalato la presenza in Italia di un attacco hacker via pec (posta elettronica certificata). Questi messaggi contengono degli allegati in grado di infettare il sistema con una minaccia ransomware che lo renderebbe inutilizzabile in pochi minuti. I cibercriminali stanno diffondendo tramite pec delle finte fatture di aziende inesistenti. L’utente che si vede ...

L'attacco hacker a Telegram è riconducibile alle proteste di Hong Kong - dice Durov : La popolare app di messaggistica Telegram denuncia di aver subito un attacco informatico mirato a sospenderne il servizio, ricollegandolo ai recenti scontri che si stanno verificando a Hong Kong. Secondo quanto riporta l'account Twitter della società russa, dietro al tentativo di sabotaggio ci sarebbe il governo cinese, accusato di aver compiuto degli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS), che prevedono l'invio simultaneo di centinaia di ...

Flipboard sotto attacco hacker per 9 mesi : cambiate password : Flipboard, piattaforma di aggregazione notizie (immagine: Flipboard) Flipboard, la piattaforma di social sharing e aggregazione notizie, ha rivelato agli utenti di aver subito una violazione dei suoi database contenenti le loro informazioni personali. L’attacco è stato effettuato in un lungo periodo di quasi 9 mesi dal 2 giugno 2018 al 23 marzo 2019 con due successivi attacchi il 21 e 22 aprile 2019. Durante questo intervallo temporale gli ...

