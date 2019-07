Temptation | l' indiscrezione | Jessica e il tentatore Alessandro si sarebbero già lasciati

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lunedì 15 luglio in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata diIsland, il reality show estivo condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Durante la puntata c'è stato l'accesso falò di confronto tra Andrea e. I due ragazzi dopo una discussione hanno deciso di mettere un punto sulla loro storia d'amore. Ma non è tutto, perché mentre il ragazzo ha deciso di lasciare da solo il programma televisivo, la ragazza è invece uscita di scena insieme al singleZarino. Però secondo le ultime indiscrezioni, a distanza di un mese dalla registrazione di quella scelta, la loro storia d'amore sembrerebbe già essere finita. Questo almeno quanto sostenuto da un fan sul suo profilo Twitter: "Ragazzi ho saputo chesarà uno dei nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Quindi presumo sia finita male ...

