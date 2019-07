Sorpasso a destra | quando è consentito e dove è vietato Le strade

termometropolitico

(Di mercoledì 17 luglio 2019). LeA scuola guida coloro che vogliono ottenere la patente imparano che ilè, nella generalità dei casi,in quanto violazione del Codice della Strada. Non in tutte le circostanze però. Vediamo allora cosa è utile sapere in merito equindi ile non comporta infrazioni. Se ti interessa saperne di più su cosa cambia per i casi di cinture di sicurezza non allacciate, secondo il nuovo Codice della Strada, clicca qui.: la norma di riferimento e in quali casi èin città Onde evitare multe e decurtazioni di punti della patente, vediamo cosa dispone in proposito il Codice della Strada. E’ l’art. 148 a fare luce sull’argomento, disponendo ai punti 7 e 8è lecito il. Essi infatti ...

