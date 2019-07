Perché Handmaid’s Tale e Big Little Lies sono escluse dagli Emmy 2019?

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Le nomination degli, annunciate in queste ore, hanno dato ai fan parecchie conferme, a partire dall’exploit dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, che con le sue 32 candidature (sulle 137 totali di Hbo, contro le 117 di Netflix) ha infranto il record di nomination per un singolo ciclo di episodi. Ma hanno fatto bene anche serie acclamate come Killing Eve, Russian Doll, Better Call Saul e Chernobyl. Eppure in molti sistupiti di non aver visto nel parterre dei nominati titoli comunque molto rilevanti nel panorama seriale di questi ultimi anni, come The Handmaid’so Big, che nelle scorse premiazioni avevano invece portato a casa un ricco bottino. Nessun boicottaggio o perdita di riconoscimento critico, in realtà. La spiegazione di queste esclusioni eccellenti va ricercata nel regolamento stesso dei criteri delle candidature. ...

